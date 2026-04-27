Piden cinco años de cárcel por falsificación de billetes de cinco euros con los que pagó en varios locales de La Rioja

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LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide cinco años de cárcel para R.T.C. por un delito de tenencia de moneda falsa al contar con billetes falsos de cinco euros con los que llegó a pagar en varios locales comerciales de Logroño. Además, le reclama una multa de 194 euros de multa.

El juicio se desarrollará este martes, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial, sobre unos hechos que, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press se produjeron el 24 de mayo de 2023. Ese día, en el establecimiento 'El Ángel' sito en la calle Portales, el acusado abonó un producto cuyo precio de venta era de 1,10 euros con un billete no legítimo con un valor aparente de 5 euros, a sabiendas de tal circunstancia.

Al día, siguiente el encausado en la cafetería 'Roma' ubicada en Avenida de la Paz, intentó abonar una consumición por importe de 1,30 euros con un billete no legítimo con un valor aparente de 5 euros, sin conseguir su propósito; por lo que intentó pagar con otros billetes idénticos, que tampoco fueron aceptados por el establecimiento.

Ese mismo día, el 25 de mayo, fue detenido por estos hechos, portando teniendo en su poder 37 billetes no legítimos con un valor aparente de 5 euros (todos ellos con la numeración NA6002186797), que tenía el propósito de incorporar a la circulación de moneda.

El Centro Nacional de Análisis del Banco de España emitió un dictamen pericial, de fecha 17 de julio de 2023, en el que concluye que tales billetes no son legítimos pero a simple vista pueden ser confundidos con los que lo son, ya que las diferencias entre ellos (en cuanto a método de reproducción, papel, tintas y elementos especiales) requieren para su apreciación un examen detenido y disponer de medios auxiliares.

Para el fiscal estos hechos constituyen un delito de tenencia de moneda falsa por el que le pide cinco años de cárcel, así con una multa de 194 euros.