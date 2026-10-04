Piden cuatro años de cárcel para una persona por tráfico de drogas en Logroño

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para T.S.R., de 37 años, por un delito un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud, al ser sorprendido traficando con droga en Logroño. Además, le reclaman una multa de 123,9 euros.

El juicio se celebrará el martes, 7 de octubre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial, sobre un acusado que cuenta con varias condenas por diferentes delitos.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 10 de noviembre de 2023, a las 15,22 horas. Ese día, una persona acudió a la calle María Teresa Gil de Gárate de Logroño para encontrarse con el acusado.

Éste último le hizo entrega de un envoltorio de plástico que contenía cocaína, abandonando inmediatamente el lugar. Observado el pase por agentes de las Policía Local, procedieron a interceptar al "cliente" a quien en el registro que se le practicó le intervinieron el envoltorio de plástico que contenía cocaína.

La sustancia intervenida, tras su análisis en el Laboratorio resultó ser 0'68 gramos bruto, 0'42 gramos neto de cocaína con una pureza del 73,9 por ciento de cocaína, y que hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 4130 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide cuatro años de cárcel y 123,9 euros de multa.