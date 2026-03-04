Piden al MAPA la ampliación a La Rioja de la zona de vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

Foro Sanidad Animal de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Sanidad Animal de La Rioja ha acordado hoy, de forma unánime, solicitar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (MAPA) que amplíe la zona de vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a la comunidad autónoma, ante la evolución de la situación epidemiólogica y tras la confirmación de dos nuevos focos en la provincia de Huesca.

Durante la reunión del Foro regional de Sanidad Animal convocada con carácter de urgencia, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha señalado que "ante el aumento del riesgo de contagio por la cercanía del foco de DNC, una mayor circulación del virus, la actividad creciente del vector, y junto a la subida de las temperaturas con la proximidad de la primavera, creemos necesario adoptar nuevas medidas que modifiquen la estrategia actual de lucha contra la enfermedad".

La consecuencia de un positivo de la enfermedad en una explotación, ha recordado Manzanos, supondría el sacrificio obligatorio de todos sus animales. Por ello, desde el Gobierno de La Rioja "queremos poner al alcance de los ganaderos todas las herramientas posibles para evitar el contagio y sus consecuencias".

En los próximos días, la consejera Noemí Manzanos remitirá una carta al Ministerio para trasladar la preocupación del sector ganadero riojano y solicitar que "se revise la estrategia de vacunación actual, basada en la presencia de focos cercanos, y que amplíe la zona de vacunación a la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre la base de un informe técnico elaborado por el Servicio de Ganadería".

Junto a Manzanos, a la reunión del Foro de Sanidad Animal han acudido los directores generales de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi; representantes del sector ganadero, las Organizaciones Profesionales Agrarias (ARAG-ASAJA, UAGR y UPA), el Colegio Oficial de Veterinarios, y agentes forestales y técnicos de los servicios de Ganadería y de Defensa de la Naturaleza y Caza.

Asimismo, y ante el avance de la enfermedad, los miembros del Foro han acordado también prorrogar de forma indefinida las medidas cautelares en relación a la Dermatosis Nodular, aprobadas por Resolución publicada en el BOR el 6 de febrero, con el compromiso de que se estudiará su revocación una vez que disminuyan los riesgos de contagio.