Piden una pena total de 26 años de cárcel para 3 acusados de vender 'speed' y otras drogas en un municipio de Rioja Baja

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita una pena total de 26 años de prisión así como una multa de 20.000 euros para cada uno de los tres acusados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal al ser sorprendidos con drogas en su domicilio, entre ellas casi un kilo y medio de anfetamina (speed), pero también cannabis, marihuana o MDMA, que distribuían y vendían a otras personas.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos hacen referencia a un dispositivo realizado por agentes de la autoridad tras "la proliferación de actos de difusión de sustancias tóxicas ilegales" en un determinado municipio de La Rioja Baja tras detectarse la presencia "de una excesiva afluencia de personas ajenas al núcleo familiar, muchos de ellos conocidos consumidores de dichas sustancias".

Durante el transcurso de dicha investigación, los agentes observaron la labor difusora de los acusados quienes también realizaban entregas y facilitaban la entrada de terceros compradores. Algunos de los procesados realizaban labores de vigilancia y seguridad, que repetían con asiduidad.

Entre algunos de esos pases, el Fiscal relata el ocurrido el 17 de julio de 2023, sobre las 00,58 horas, cuando la fuerza policial observó al conductor de un vehículo con una conducta sospechosa. Al ser preguntado, éste hizo entrega voluntariamente de dos envoltorios de plástico indicando dónde había adquirido la sustancia.

Ante las evidencias confirmadas, se solicitó autorización de entrada y registro en varias de las viviendas de los acusados donde, entre otras sustancias, se encontraron 1.494,38 gramos de sustancia líquida blanca, con 578,91 gr netos que resultó ser anfetamina con una riqueza media del 25,6 %, pero también resina de cannabis, marihuana, MDMA y unos 3.409 euros en metálico.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias gravemente perjudiciales para la salud y otro delito de pertenencia a grupo criminal. Procede imponer a cada uno de los tres acusados la pena de siete años y seis meses de prisión así como 20.000 euros de multa por el primer delito y otros catorce meses de prisión por el segundo.