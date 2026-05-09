Piden una pena total de 55 años de cárcel para seis acusados de estafar más de 271.000 euros a una empresa en una compra

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena total de 55 años de cárcel para seis acusados de diferentes delitos de estafa, insolvencia y falsedad de documento público al constituir varias empresas, realizar compras de materiales por valor de más de 271.000 euros que no pagaron y finalmente, reflejar las sociedades en un domicilio social falso.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 26 de enero de 2004 cuando dos de los acusados construyeron una empresa como socios. Dos años más tarde, en 2006, se incorporaron como administradores solidarios de dicha mercantil tres acusados más.

Precisamente en el año 2006, los dos primeros procesados también constituyeron otra sociedad, siendo ellos junto con la primera empresa, los únicos administradores hasta que en 2007 se incorporaron también los otros tres acusados.

A lo largo de 2009, realizaron compras de materiales a otra sociedad por un valor de 271.725,90 euros, habiendo emitido varios pagarés para el abono de las correspondientes cantidades que fueron devueltos.

Finalmente, en agosto de ese mismo año, "sabiendo de la situación económica en la que se encontraban las sociedades y para evitar las posibles acciones contra sus bienes, los administradores de las sociedades procedieron a la venta de las participaciones sociales al último de los acusados por valor de 1.000 euros".

"Habiendo reflejado las sociedades un domicilio social falso en Madrid al ser inexistente la dirección, al igual que el domicilio del último acusado", indica el escrito del Ministerio Público.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, otro de insolvencia y finalmente otro de falsedad de documento público. Por estos hechos procede imponer -a cinco de los seis acusados- la pena de 5 años de cárcel para cada uno de ellos por el delito de estafa y tres años más por el de insolvencia. Finalmente añade dos años más de prisión para cada uno por el de falsedad.

Para el último acusado -al que no le impone el delito de estafa- le pide tres años de cárcel por el delito de insolvencia y otros dos más por el de falsedad.

Por responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la sociedad que les vendió los materiales "de forma conjunta y solidaria" en la cantidad de 271.725, 90 euros.