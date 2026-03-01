'En la piel de los jóvenes'; Realidad virtual inmersiva para prevenir acoso, adicciones y presión social en adolescentes

"En La Piel De Los Jóvenes”: Realidad Virtual Inmersiva Para Prevenir Acoso, Adicciones Y Presión Social Entre Adolescentes - 361 INTERACTIVE VIRTUAL

Recordamos y entendemos el 20% de lo que leemos y el 30% de lo que escuchamos, pero nada menos que hasta el 90% de lo que experimentamos. Con esta idea, 361 Interactive Virtual apuesta en su proyecto 'En la piel de los jóvenes' por un formato audiovisual inmersivo que hace posible que los adolescentes no solo vivan en primera persona situaciones de riesgo muy frecuentes en la actualidad en un entorno seguro, sino que además les ayuda a comprenderlas y a aprender a reaccionar ante las mismas.

'En la piel de los jóvenes' se centra en cuatro problemáticas especialmente presentes en el entorno de los adolescentes: Acoso escolar (bullying). Abuso en relaciones afectivas. Trastornos de la conducta alimentaria. Adicciones (drogas, apuestas, sexo por Internet).

Cada experiencia consiste en un vídeo monográfico de unos 4 minutos, rodado con cámaras 360° y actores profesionales. El usuario es quien escoge de manera confidencial cuál de los cuatro contenidos desea visionar. La cámara adopta el punto de vista de quien se coloca las gafas de realidad virtual.

De este modo, el participante no es un espectador, sino que se convierte en el auténtico protagonista de la escena, poniéndose "en la piel" de la víctima.

Gracias a la utilización de gafas VR y de asientos giratorios, es posible "moverse" visualmente por el espacio virtual que se recrea en cada vídeo, y la experiencia resulta auténtica e intensa.

Al final de cada vídeo, los actores que aparecen en las escenas explican cómo han vivido ellos mismos su interpretación y su percepción personal de los problemas que se representan.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear conciencia social e individual, educar y fomentar un cambio de actitud ante problemáticas sociales, emocionales y relacionales que impactan en la juventud son los objetivos de "En la piel de los jóvenes", que pueden concretarse en estos:

Sensibilizar sobre los problemas que afrontan los jóvenes en la actualidad.

Favorecer que los jóvenes reconozcan señales de alarma.

Servir como herramienta práctica para educadores en el abordaje de temas delicados.

Mostrar el poder de la presión social sobre las víctimas.

Evitar la normalización de conductas y situaciones tóxicas.

Animar a las víctimas a buscar ayuda en personas de confianza.

Aunque vivir en propia piel las realidades que exponen estos vídeos es la idea central, el proyecto 'En la piel de los jóvenes' no solo se queda en esta experiencia individual.

Tras el visionado, la idea es que los participantes, con el apoyo de un profesional de psicología, compartan un espacio en el que expresen cómo se han sentido, qué pensamientos, reacciones y sensaciones les ha despertado la experiencia y si ha cambiado en algo su percepción sobre los problemas que se tratan.

CONTENIDOS AVALADOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

Los contenidos de 'En la piel de los jóvenes' han sido desarrollados por profesionales, por lo que el enfoque que se ha dado a cada problemática es riguroso y respetuoso, acorde con la realidad que cualquier joven puede enfrentarse a diario.

Maite Cuevas es una de las profesionales que ha participado en el diseño del proyecto: "Cuando un adolescente se ve dentro de la escena y vive en primera persona la presión, el miedo o la soledad, su comprensión de la situación que está contemplando se vincula directamente con lo emocional".

"Esto facilita que reconozca señales de alarma en su propia vida o en la de sus amigos o familiares, y que sepa cómo reaccionar antes situaciones en las que estén en riesgo su salud mental o su integridad física", comenta.

En palabras de una participante de Logroño (E.R., de 18 años), "en cuanto te pones las gafas, te ves dentro de lo que está sucediendo y sientes de verdad que te está pasando a ti. Me impresionó bastante y me hizo pensar en situaciones que he visto en mi entorno. También me pareció interesante hablarlo después con mis compañeros".

ACTIVIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS Y JUVENILES

El proyecto está abierto a institutos, centros de educación secundaria, centros juveniles, ayuntamientos, casas de cultura y centros sociales. El equipo de 361 Interactive Virtual se encarga del equipamiento completo (gafas VR, asientos giratorios, mesas, antifaces desechables), así como del montaje técnico y de la atención a los usuarios.

Con la participación de más de 500 jóvenes, 'En la piel de los jóvenes' ya se ha puesto en marcha en La Rioja, tanto en Logroño como en cabeceras de comarca de la región, con el patrocinio del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), y se prevé que llegue a ciudades y municipios de toda España.

361 INTERACTIVE VIRTUAL

La productora, 361 Interactive Virtual, ofrece a los centros interesados la posibilidad de realizar una demostración personalizada, para que sus responsables puedan conocer de primera mano en qué consiste la experiencia.

Con sede en Logroño (La Rioja), 361 INTERACTIVE VIRTUAL es una productora especializada en el diseño y desarrollo de experiencias de Realidad Virtual. La compañía crea contenidos educativos, culturales y musicales desarrollados en colaboración con expertos en cada área, combinando innovación tecnológica y un enfoque que apuesta por la inmersión como herramienta para generar impacto, aprendizaje y conexión emocional con los públicos.