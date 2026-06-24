El pintor y escultor Antonio López clausura el 30 aniversario del certamen de Pintura 'Ciudad de Calahorra'- AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 25 de junio, a las 20,00 horas, el pintor y escultor, Antonio López, Premio Príncipe de Asturias de las Artes participará en la conversación titulada 'Pensar la pintura' con el pintor calagurritano, Javier Garrido.

El teatro Ideal de Calahorra acogerá esta cita cultural, que pone fin a la programación con la que el Ayuntamiento de Calahorra ha preparado para celebrar el treinta aniversario del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra'.

La entrada para asistir a esta conferencia es gratuita, pero es imprescindible presentar invitación que puede retirarse mañana en la taquilla del Ideal desde las 12,00 hasta las 14,00 horas u online en la página web www.citylok.com/teatroideal

Por segundo año consecutivo, el célebre pintor y escultor Antonio López preside el jurado del XXX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra'. Compuesto también por el pintor Javier Garrido; la escultora Mapi Gutiérrez; el pintor y coleccionista Eduardo Laborda y la pintora y coleccionista Iris Lázaro.

El viernes 26 de junio se dará a conocer el fallo del jurado con las obras ganadoras y los 24 cuadros seleccionados que se expondrán en la Casa de los Curas del 17 de julio al 6 de septiembre.

A esta trigésima edición de este concurso se han presentado 71 obras, 16 más que en 2025.

Este año, con motivo de la conmemoración de los 30 años del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', se concederá un premio más. Al que siempre otorga el Ayuntamiento de Calahorra, dotado con 3.000 euros, a la mejor obra de temática libre, se suma el patrocinado por la empresa calagurritana Genergy Power Products al cuadro que mejor fusione arte y gastronomía por valor de 1.500 euros.