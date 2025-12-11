La pintura y Actual servirán de excusa a Cruz Roja para acercar a los jóvenes la ayuda humanitaria

Archivo - Una voluntaria de Cruz Roja Española recuenta la carga de ayuda humanitaria para Turquía- Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pintura y el Festival de Culturas Contemporáneas Actual servirán de excusa a Cruz Roja para acercar a los jóvenes la ayuda humanitaria e intentar acabar con un "problema generacional".

La presidenta de Cruz Roja en La Rioja, Eugenia González, ha presentado en rueda de prensa una iniciativa que, ha dicho, se pone en marcha por primera vez y nace "con un deseo muy simple, que la juventud pueda acercarse a la realidad de la ayuda humanitaria".

Y es que, tal y como ha trasladado el director general de Cooperación Internacional del Gobierno de La Rioja, Rodrigo Teijeiro, han "detectado, desde hace unos cuantos años, un problema generacional".

Por eso, se quiere "acercar los jóvenes a la cooperación" y se ha entendido que, también, las instituciones deben acercarse "ahí donde están los jóvenes".

El coordinador técnico autonómico de Cruz Roja Juventud, César Martínez, ha detallado que, durante el 22 y 23 de diciembre, en el Instituto Riojano de la Juventud, se explicará, primero, a los jóvenes, qué es la ayuda humanitaria y luego ellos plasmarán en un cuadro lo que ésto les inspire.

Las obras, después, se transformarán en una exposición, en una ubicación aún por elegir, durante el Festival de Culturas Contemporáneas (Actual), que se celebra del 2 al 6 de enero.

Este año, ha indicado Teijeiro, se ha elegido la pintura pero el resto serán el cine, la fotografía o cualquier otra disciplina artística.

La actividad está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años. La Ayuda humanitaria, la resaltado el director general, "es una política en la que se invierte mucho dinero y la queremos acercar a los riojanos para que entiendan y comprendan de qué se trata".

El 22 de diciembre se desarrollará en horario de tarde, de 5: a 7:00; y la jornada del 23 será de 10:00 a 1:00 del mediodía y de 5:00 a 8:00 de la tarde en el Instituto Riojano de la Juventud (inscripción con formulario). Va a ser desempeñada por personas voluntarias y personal técnico que dinamiza facilitación de grupos.