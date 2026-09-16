El PIR lamenta el "caos" educativo en La Rioja con "llamamientos obligatorios a profesores de latín que no son de latín"

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LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato PIR lamenta el "caos" educativo en La Rioja con "llamamientos de obligatorios de latín a profesores que no son de latín, y que no conocen dicha lengua". Además han criticado la "precariedad y el maltrato a los interinos que amenaza con dejar la educación pública en un erial".

En el caso del latín, han señalado que, "ante la ausencia de suficientes docentes disponibles en la especialidad de Latín, la Consejería ha recurrido a listas de especialidades afines, estableciendo llamamientos de carácter obligatorio".

El sindicato considera "especialmente preocupante que profesionales procedentes de otras especialidades puedan verse obligados a asumir puestos para los que no cuentan necesariamente con la formación específica propia de la especialidad de Latín".

"No es admisible que, ante la falta de profesores de Latín, la Consejería obligue a docentes sin la formación específica a asumir estas plazas y, además, les coloque ante la disyuntiva de aceptar o arriesgarse a ser penalizados en las listas. Esto no es una solución de emergencia: es trasladar a los profesores las consecuencias de una mala planificación ", ha señalado el sindicato

PIR reclama que "se adopten medidas estructurales para cubrir las plazas vacantes y evitar que las soluciones de emergencia se conviertan en una práctica habitual".

Para el sindicato la "actual dificultad para encontrar docentes no puede analizarse de manera aislada". La organización considera que "existe un problema estructural relacionado con las condiciones laborales y económicas de la profesión docente".

Entre los factores que, a juicio del sindicato, están contribuyendo a esta situación se encuentran la "pérdida de poder adquisitivo" o la "sobrecarga burocrática".

VARIOS FACTORES

Además, la organización advierte de que "la combinación de temporalidad, movilidad, incertidumbre y condiciones laborales poco atractivas puede terminar provocando un problema todavía mayor: que haya plazas disponibles, pero no suficientes docentes dispuestos a ocuparlas".

"Lo ocurrido en Latín es la punta del iceberg. Faltan profesores en muchísimas especialidades, ya incluso hay dificultades para cubrir las bajas que se producen en los colegios", han asegurado.

PIR cuestiona asimismo "la estrategia de abordar la temporalidad mediante una nueva convocatoria masiva de oposiciones, especialmente cuanto ésta no forma parte de una planificación coordinada con el resto de Autonomías".

La organización sitúa esta cuestión en el contexto de la elevada temporalidad (40 por ciento) que, según sus datos, continúa afectando al empleo público docente en La Rioja y reclama que las administraciones cumplan con las obligaciones derivadas de la normativa europea de consolidación de las personas que llevan más de 2 años trabajando en La Rioja y que se vete el lucrativo negocio de preparación de oposiciones a las organizaciones sindicales.

El sindicato advierte además de ·un posible efecto llamada si La Rioja concentra en un periodo determinado un elevado número de plazas sin una estrategia coordinada con otras comunidades autónomas·.

"Si se convocan cientos de plazas sin analizar qué está ocurriendo simultáneamente en el resto de España, La Rioja puede convertirse en un destino atractivo para opositores de otras comunidades que, una vez obtenida la plaza, terminen regresando a sus territorios de origen, utilizando a la comunidad como un mero trampolín", sostiene el PIR.

El sindicato cuestiona "también un sistema que, según denuncia, mantiene a miles de docentes en una situación de preparación permanente de oposiciones y acumulación de méritos para intentar conservar o mejorar su posición laboral".

Critica que alrededor de este modelo se haya desarrollado una actividad económica que mueve miles de millones en toda España vinculada a Universidades privadas, Sindicatos S.A., etc. destinadas a mejorar las posibilidades de acceso o la posición en las listas.

"No es socialmente eficiente que un docente tenga que invertir continuamente tiempo y dinero para competir por una estabilidad que debería formar parte de una política de personal planificada por la propia Administración", explica PIR.

La organización considera que el actual modelo genera un círculo "difícil de romper: temporalidad, oposición, formación para conseguir puntos, nueva convocatoria, incertidumbre y vuelta a empezar".

Mientras tanto, sostiene el sindicato, "el coste de esta inestabilidad no lo soportan únicamente los trabajadores".

MEDIDAS

PIR, por ello, exige una política de personal que permita retener al profesorado Ante esta situación, PIR sin subvenciones reclama a la Consejería de Educación un cambio de estrategia y plantea las siguientes medidas:

Planificación plurianual de las plantillas docentes, anticipándose a jubilaciones, necesidades de especialidades y evolución demográfica.

Medidas específicas para atraer y dar estabilidad a los profesores como ya se ha empezado a hacer con los médicos, evitando recurrir de forma habitual a soluciones de emergencia.

Revisión de las condiciones económicas y laborales del profesorado para recuperar atractivo y capacidad adquisitiva.

Reducción de la carga burocrática que no tenga una incidencia directa en la mejora de la enseñanza.

Una política de consolidación real de los trabajadore públicos, que reduzca la temporalidad de acuerdo con la normativa europea.

Coordinación entre comunidades autónomas en la planificación de las ofertas de empleo público para evitar desajustes y movimientos de personal que perjudiquen la cobertura futura de plazas.

Garantías de que las materias especializadas sean impartidas por docentes con la formación correspondiente, evitando que las soluciones excepcionales se conviertan en estructurales.

"Si no se cuida al profesorado, llegará un momento en que no habrá suficientes docentes para cubrir las necesidades del sistema. Y cuando eso ocurra, el problema no será de los trabajadores: será de toda la sociedad riojana", afirma el sindicato.

La organización concluye que la educación pública "no puede sostenerse sobre la improvisación, la temporalidad y el esfuerzo extraordinario de sus trabajadores".

"La Rioja necesita una política educativa que piense a diez años vista, no una sucesión de parches cada septiembre. Si no se toman medidas estructurales, corremos el riesgo de encontrarnos con centros que tienen plazas, pero no profesores para cubrirlas. Y entonces el daño lo pagará, en primer lugar, el alumnado", concluye PIR.