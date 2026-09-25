Pirotecnia Tomás, ganadora del 'XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Mateo' de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Pirotecnia Tomás, S.L. ha resultado vencedora del 'XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales' que se ha celebrado durante el transcurso de las fiestas de San Mateo.

El jurado, encargado de valorar los cuatro espectáculos incluidos en este concurso, ha decidido por mayoría otorgar el premio a esta empresa castellonense, que gracias a este reconocimiento será la responsable de iluminar el cielo logroñés durante las próximas fiestas de San Bernabé 2027.

Las cuatro sesiones pirotécnicas, desarrolladas en la ribera del Ebro, volvieron a convertirse en uno de los actos más multitudinarios de San Mateo.

El domingo 20 abrió la programación Pirotecnia Zaragozana; el lunes 21 fue el turno de Pirotecnia Artefogo; el miércoles 23 la sesión estuvo ofrecida por Pirotecnia Pibierzo; y, finalmente, Pirotecnia Tomás cerró el concurso ayer, jueves 24 de septiembre.

Con esta victoria, Pirotecnia Tomás, que ya ganó la edición anterior del concurso, consolida su prestigio dentro del panorama nacional, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria en el arte de los fuegos artificiales.

El jurado del concurso ha estado formado por Laura Rivas, concejala de Festejos; María Jiménez, concejala del Grupo Municipal Vox; Eduardo Modrego, encargado de la supervisión del disparo de los fuegos; Carlos Ezquerro, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja; Valentín Tobalina, representante de la Federación de Peñas de Logroño; y Javier Alfaro, por parte de la Asociación de la Prensa de La Rioja.