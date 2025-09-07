Un piso de segunda mano de 80 metros cuesta 139.000 euros en La Rioja, 29.000 euros más que en 2015

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja sube un 0,8 por ciento en su variación mensual y un 3,7 por ciento en su variación interanual; y sitúan el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 1.734 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si multiplicamos el precio medio por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos por 138.750 euros, frente a los 110.184 de agosto de 2015.

En la última década, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en La Rioja ha experimentado un fuerte incremento: de los 110.184 euros registrados en agosto de 2015 ha pasado a los 138.750 euros en agosto de 2025. Esto supone un encarecimiento de 28.565 euros, lo que representa un aumento del 25,9 por ciento.

"El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20 por ciento. Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca. Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda", ha comentado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Ha añadido que "la demanda, sólida y en crecimiento, se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas. En un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber. Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo",

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en agosto. Los incrementos superiores al 10 por ciento afecta a once comunidades y son: Comunitat Valenciana (24,1 por ciento), Andalucía (23,1 por ciento), Asturias (20,7 por ciento), Región de Murcia (20,4 por ciento), Canarias (19,6 por ciento), Madrid (18,2 por ciento), Baleares (17,3 por ciento), Cantabria (15,3 por ciento), País Vasco (10,8 por ciento), Cataluña (10,3 por ciento) y Galicia (10,2 por ciento). Le siguen, Castilla y León 7,6 por ciento), La Rioja (3,7 por ciento), Extremadura (3,3 por ciento), Castilla-La Mancha (3,0 por ciento), Aragón (2,9 por ciento) y Navarra (0,9 por ciento).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra Baleares, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se sitúa en 5.168 euros por metro cuadrado. Le siguen, Madrid con 4.943 euros por metro cuadrado, País Vasco con 3.540 euros por metro cuadrado, Canarias con 3.139 euros por metro cuadrado, Cataluña con 3.110 euros por metro cuadrado, Andalucía con 2.667 euros por metro cuadrado, Comunitat Valenciana con 2.447 euros por metro cuadrado, Cantabria con 2.356 euros por metro cuadrado, Asturias con 2.121 euros por metro cuadrado, Navarra con 2.085 euros por metro cuadrado, Galicia con 2.041 euros por metro cuadrado, Aragón con 1.788 euros por metro cuadrado, La Rioja con 1.734 euros por metro cuadrado, Región de Murcia con 1.716 euros por metro cuadrado, Castilla y León con 1.626 euros por metro cuadrado, Extremadura con 1.269 euros por metro cuadrado y Castilla-La Mancha con 1.263 euros por metro cuadrado.

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en siete de los nueve municipios analizados por Fotocasa y son: Lardero (11,0 por ciento), Ezcaray (10,8 por ciento), Logroño (8,7 por ciento), Haro (5,2 por ciento), Villamediana de Iregua (4,5 por ciento), Santo Domingo de la Calzada (2,4 por ciento) y Calahorra (1,8 por ciento).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, vemos que el orden de las ciudades de mayor a menor es: Logroño con 2.182 euros por metro cuadrado, Lardero con 2.034 euros por metro cuadrado, Ezcaray con 1.855 euros por metro cuadrado, Villamediana de Iregua con 1.665 euros por metro cuadrado, Calahorra con 1.381 euros por metro cuadrado, Arnedo con 1.276 euros por metro cuadrado, Santo Domingo de la Calzada con 1.205 euros por metro cuadrado, Haro con 1.181 euros por metro cuadrado y Nájera con 1.127 euros por metro cuadrado.