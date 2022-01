El Plagio, "un ejercicio de memoria y reparación emocional" tras el concurso 'El Juego de la Oca'

Pepitas de Calabaza edita "un estriptis emocional" del escritor madrileño Daniel Jiménez "para la búsqueda de la reparación"

El Plagio, el libro autobiográfico que relata el derrumbe de una familia tras el empecinamiento del padre, Juan Jiménez, por denunciar que le habían plagiado la idea de 'El gran juego de la Oca' es, tal y como ha contado su autor, su hijo Daniel Jiménez, "un ejercicio de memoria y reparación emocional".

Daniel Jiménez es el ganador del Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón, con el que el escritor madrileño ha encontrado el respaldo necesario para sacar a la luz una historia que marcó la vida de su padre y, por extensión, de todos los hijos. "Un estriptis emocional", según sus palabras.

El título, Plagio, es "explícito y directo" como ha creído que "es todo el libro". "Mi padre tiene setenta y cuatro años. Está jubilado y cobra la pensión mínima", cuenta en él. "Es músico. Ha sido miembro del grupo Los Pekenikes durante cincuenta años (...) A principios de los noventa ideó un formato novedoso para un programa de televisión (...)".

"Para grabarlo gastó todos sus ahorros, hipotecó la casa, vendió el pub que tenía y contrajo deudas millonarias. Entregó el material a la cadena y esperó una respuesta, que tardaba en llegar. Entretanto, los tres directivos con los que había firmado acuerdos y contratos se marcharon a una cadena privada. El 2 de octubre de 1993 se estrenó en esa cadena un programa con las mismas características del que había ideado mi padre".

En el texto, "no hay ficción" y es una historia que Jiménez hijo quería "contar hace tiempo". Un libro "terapéutico" en el que ha usado la literatura "para la búsqueda de la verdad y de la reparación".

"Me he quedado bastante tranquilo, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esta historia y he conseguido, por una parte, denunciar este plagio escandaloso y, por otra, hacer un ejercicio de memoria y de reparación emocional", ha confesado al tiempo que ha destacado haber intentado que su familia pueda sentir "el amor y el reconocimiento".

En el libro, editado por Pepitas de Calabaza, lo cuenta todo, sin llegar a mencionar el nombre del programa o de los directivos, aunque dejando pistas suficientes para que cualquiera que haya visto la televisión en esa época reconozca que se trata de El Juego de la Oca.

Llegó a las librerías el 19 de enero y mañana sábado, 22 de enero, se presenta en Logroño en los salones del Café Bretón a las 13:00 horas. En él, Jiménez (hijo) afirma haberse "quitado todas las capas de ficción y de fabulación que pueda haber en una novela".

"Ese plagio lo que conllevó fue una desestibilización y un derrumbe a nivel emocional, una incapacidad para confiar en el sistema", ha relatado. El autor entiende que "hay muchas formas de hacer literatura, uno puede simplemente imaginar cosas y hay otra literatura que va al hueso". Y es lo que ha hecho "con sinceridad".

El premio, ha indicado, fue "un sostén económico" porque su situación ha sido "siempre precaria" y el premio le dio la posibilidad de dejar el trabajo que tenía y dedicarse a la literatura.

El jurado decidió, por unanimidad, conceder el premio al escritor madrileño por "lo interesante de la historia y la calidad literaria del proyecto", tal y como resalta el acta.

Ahora, tras este "desahogo" y con la "alegría de un premio prestigioso", dejará la autobiografía, género que cree que ya ha usado suficiente.

Con un proyecto de ficción en mente, una novela "casi a punto de presentar a otro premio", seguirá escribiendo y optando a "la única manera de contar con un respaldo económico, institucional y que tenga mas repercusión" como es un un galardón.