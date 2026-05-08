Un plan de acción, por valor de 10,7M, ayudará a agricultores y ganaderos riojanos ante la crisis de Oriente Medio

Archivo - Rioja aplica medidas adicionales de control para esta vendimia ante la situación excepcional del viñedo - DOCA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha activado un plan de acción por valor de 10,7 millones de euros para paliar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes del sector agrario y ganadero con un paquete de medidas que, entre otras, incluyen ayudas directas -con un pago mínimo de 1.000 euros para agricultores y ganaderos profesionales- bonificaciones en los intereses de ciertos préstamos y comisiones de aperturas, exención de tasas o incremento de la dotación presupuestaria para seguros agrarios.

Un paquete de medidas que, como ha defendido la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, se concretarán en "ayudas directas, ágiles y eficaces, que facilitarán la financiación, darán una fiscalidad positiva y permitirán el ahorro en cuanto a la disminución de costes".

Con este plan se cumple así "el compromiso del Gobierno de La Rioja con el sector agroganadero riojano" ante la situación actual, ha defendido Manzanos.

PRINCIPAL ACCIÓN

En concreto, la principal acción de este plan es la anunciada ayer por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, a través de una línea de ayudas dirigidas a los agricultores y ganaderos profesionales y a las sociedades con explotación prioritaria. Esta medida busca minimizar el impacto de la subida de precios del gasóleo, los fertilizantes o los piensos que ha provocado el conflicto internacional.

La consejera ha explicado que se establece una ayuda mínima general de 1.000 euros por explotación, a la que se sumará una cantidad variable definida en función de su dimensión y tipología, hasta alcanzar el límite de los 5 millones de euros previstos para esta línea. En este sentido, "se va a priorizar aquellos subsectores que se encuentran en una situación más complicada como son el viñedo, la ganadería intensiva, la apicultura o el cultivo del champiñón y la seta".

¿CÓMO ACCEDER A LA AYUDA?

Como ha reconocido, gracias a la Ley de simplificación administrativa recientemente aprobada por el Gobierno de La Rioja, "en la inmensa mayoría de los casos no será necesario presentar ningún tipo documentación justificativa" puesto que se tomarán como referencia los datos de los registros oficiales de la Consejería: Registro de Explotaciones Agrarias (REA), el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro de Viñedo.

Con la información disponible, ha añadido, "dimensionaremos cada explotación y se elaborará un listado provisional que será publicado en el BOR y, paralelamente, cada titular recibirá una comunicación personalizada vía postal con el importe de la ayuda que le corresponde o, si fuera necesario, se le solicitará algún dato adicional".

Será entonces cuando habrá posibilidad de renunciar a la ayuda, o presentar una alegación en caso de detectar algún error en la valoración.

La tramitación continuará con el abono de las ayudas que se realizará en dos plazos. Primero, un adelanto que se pagará este 2026 y el saldo final, que se completará durante el primer trimestre de 2027, una vez analizada la situación y se acredite el uso de combustible, electricidad, abonos o piensos adquiridos tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero de 2026.

La consejera ha precisado que estas ayudas directas "complementan las anunciadas desde el Ministerio de Agricultura, que son insuficientes para cubrir las necesidades del sector", y se podrán en marcha una vez que la Comisión Europea apruebe el nuevo marco temporal de ayudas de Estado que permita a los gobiernos compensar el impacto de la crisis de Oriente Medio, "adelantándose así el Gobierno de La Rioja a la activación definitiva de dicho instrumento europeo, algo que esperamos que ocurra este mes de mayo, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida al sector agrario riojano".

BONIFICACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS AL 100 POR 100

Con otra de las medidas de apoyo, el Ejecutivo riojano pretende facilitar el acceso a la financiación de los titulares de explotaciones agrarias mediante ayudas de mínimis para bonificar al 100 % los costes asociados a préstamos de hasta 35.000 euros, y que se hayan formalizado entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026. La cuantía máxima se determinará en función de la superficie registrada en REA a fecha de 1 de enero de este año.

Podrán ser beneficiarios exclusivamente agricultores profesionales y sociedades con explotación prioritaria, situados en la comunidad autónoma, dados de alta en el REA a la fecha de la solicitud, y que suscriban préstamos libres o mediante aval de SAECA.

Noemí Manzanos ha indicado que la convocatoria, con un presupuesto de 550.000 euros, "dará prioridad a los 57 municipios que ha tenido una reducción de rendimiento superior al 45 % en 2025, como por ejemplo la zona de Moncalvillo que sufrió graves daños por las adversidades climáticas". En estos municipios, la base para el cálculo del importe del préstamo será de 2.000 euros por hectárea de superficie de cultivos permanentes y 300 euros por hectárea de superficie de tierra arable. En el resto se fijan 1.000 euros y 150 euros por hectárea de superficie, respectivamente. Para la ganadería, se establecen 300 euros por unidad de ganado mayor (UGM).

Una vez formalizado el préstamo, el agricultor o ganadero registrará una solicitud tipo acompañada de una copia de la póliza y tras comprobar los datos, la Consejería de Agricultura procederá al pago de la ayuda en dos momentos: durante 2026 a las solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, y en el próximo 2027 al resto.

REFUERZO A LOS SEGUROS AGRARIOS

Manteniendo la apuesta decidida por los seguros agrarios, el Gobierno regional aumentará la partida presupuestaria, que este año se sitúa en los 5 millones de euros, en 250.000 euros para reducir el coste al asegurado y dotar de fondos suficientes los supuestos que se vean afectados por la subida de precios.

Por otro lado, con la cuarta medida que incorpora el plan de apoyo regional, los agricultores quedarán exentos del pago de determinadas tasas vinculadas al Registro de Maquinaria (ROMA) y al Viñedo, y los ganaderos a las de las guías, certificados e identificación. Esta medida, ha recalcado Manzanos, supondrá al menos un ahorro de 80.000 euros para el sector en 2027, y se aplicará inicialmente desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley de medidas fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además, se establece otra iniciativa de refuerzo al sector con el compromiso de acordar con las entidades financieras presentes en la comunidad para que los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC) puedan solicitar el anticipo de al menos el 60 % de las ayudas, "asegurando liquidez en un momento clave del año para la actividad agraria", ha apuntado Manzanos. La Consejería estima que esta medida podría beneficiar a cerca de 4.500 agricultores que podrán recibir de forma anticipada más de 18 millones de euros en ayuda.

El plan introduce también el compromiso de mantener los incentivos fiscales de apoyo al medio rural aprobados en la Ley 5/2025, de 21 de julio, durante los próximos cinco años. Esta medida supondría un ahorro estimado de 2.050.000 euros en el impuesto de transmisiones, 1.800.000 euros en el sucesiones y donaciones, 450.000 euros en el IRPF de nuevos agricultores, y 517.000 euros por pertenencia a una Organización Profesional Agraria.