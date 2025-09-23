El Plan de Obras y Servicios financia un edificio municipal en Villalobar de Torre que ya alberga dos familias

El consejero de Política Local, Daniel Osés, junto al alcalde de Villalobar de Rioja, Álvaro Tecedor, y al director general de Política Local, Óscar León - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Obras y Servicios del Gobierno de La Rioja ha financiado con 31.106,58 euros la rehabilitación de un edificio municipal en el que ya viven dos familias y cuya actuación ha supuesto una inversión total de 41.735,50 euros.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado hoy, día 23, Villalobar de Rioja tras la finalización de las obras.

La actuación ha consistido en la mejora exterior de este inmueble "emblemático", ubicado en el número 2 de la calle Torreón, ha explicado el Gobierno riojano.

Alberga diferentes dependencias administrativas del Ayuntamiento, así como dos viviendas municipales que se ofrecerán en régimen de alquiler para favorecer la instalación de nuevas familias.

"Se trata de una actuación que es ilusionante, puesto que este edificio ya alberga a dos familias que residen en el municipio, lo que contribuye a asentar población", ha señalado el consejero.

Ha animado a los ayuntamientos riojanos a beneficiarse del Plan de Obras y Servicios Locales "para poner en marcha viviendas en sus municipios para favorecer la emancipación de los jóvenes en sus localidades".

La intervención ha buscado adecuar las condiciones de habitabilidad de estas unidades residenciales, así como ensalzar la imagen visible del edificio, como parte de la estrategia del Consistorio que apuesta por la recuperación progresiva del patrimonio histórico-artístico de la localidad para promover el turismo del municipio.

Los trabajos se han centrado en el saneamiento, consolidación y eliminación de las humedades que existían tanto en la fachada como en la cubierta del edificio.

En concreto, se ha instalado un sistema de aislamiento en las paredes con altas prestaciones térmicas y resistentes, acabado con una capa de mortero monocapa.

Además, se ha adecuado la envolvente térmica de la cubierta mediante la colocación de materiales de aislamiento e impermeabilización a base de poliuretano.

Sobre éstos se ha desplegado una capa de teja, para lo que se ha aprovechado el cuarenta por ciento de la que existía anteriormente. Por último, el exterior cuenta con nuevos canalones y bajantes de chapa de acero galvanizada con el objetivo de permitir el drenaje del agua de lluvia.

Estas actuaciones, que han sido promovidas por el Ayuntamiento de Villalobar y ejecutadas por la empresa Joaquín Texeira, también han posibilitado la mejora de la eficiencia energética del edificio, así como frenar su avanzado deterioro.

Acompañado del alcalde de Villalobar de Rioja, Álvaro Tecedor, y del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, Osés ha subrayado que esta inversión refuerza la apuesta inequívoca del Gobierno de La Rioja por impulsar las infraestructuras y los servicios públicos en el medio rural.

Una política, ha explicado, con la que el Gobierno regional quiere garantizar el futuro de todos y cada uno de los municipios riojanos y luchar contra el fenómeno de la despoblación que afecta especialmente a las localidades pequeñas que, como Villalobar de Rioja, cuentan con menos recursos y necesitan de un mayor apoyo económico y administrativo por parte de la Administración autonómica.