El Plan de Publicidad Institucional se centra este año en campañas sociales y la modernización de la Administración

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, comparece a petición propia ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública del Parlamento - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presentado hoy, día 23, en la Comisión Institucional del Parlamento de La Rioja, el Plan de Publicidad Institucional 2026 (PPI), centrado en campañas sociales, la cohesión territorial y la modernización de la Administración autonómica.

La programación orienta el 75 por ciento de las acciones previstas al servicio público y "refuerza la apuesta del Gobierno regional por una publicidad útil para los riojanos, rigurosa y profesional". El nuevo Plan contará con un presupuesto de 3.384.000 euros, y las campañas estarán alineadas con las prioridades sociales, económicas y culturales de los ciudadanos y del tejido productivo".

Además, "consolida una estrategia de comunicación institucional basada en la utilidad pública, la profesionalización y la claridad, así como la función informativa, preventiva y de sensibilización social".

Domínguez ha explicado que la planificación de 2026 prevé 84 campañas que, en su mayoría, pilotan sobre las áreas sociales. Así se dará prioridad a acciones publicitarias vinculadas a la prevención y al cuidado de la salud, la cohesión social, la igualdad, la prevención de adicciones, la protección de mayores, la formación y el empleo, y las ayudas y servicios públicos dirigidos a jóvenes, trabajadores, autónomos y empresas.

También habrá acciones específicas relacionadas con la modernización de la Administración autonómica, entre las que destaca la relacionada con el Plan de Simplificación Administrativa, "un paso de gigante e histórico en la transformación interna del Gobierno de La Rioja y del sector público, que continúa su tramitación en el Parlamento de La Rioja".

Otras campañas se centrarán en salud mental, hábitos saludables, prevención de la soledad no deseada, vacunación, prevención de adicciones, así como acciones vinculadas a igualdad, conciliación, corresponsabilidad y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

También se incluyen campañas sobre ayudas al trabajador autónomo, juventud, difusión del sistema de mecenazgo de La Rioja, fondos europeos FEDER y FSE, programas de vivienda, servicios de empleo y formación para trabajadores.

El plan incorpora además campañas vinculadas a la cohesión territorial, como el Plan de relevo generacional agroganadero, el Plan para la Inclusión Financiera de La Rioja +Car o el fomento del transporte público, así como acciones culturales entre las que destaca la difusión de la exposición AutorIA en San Millán de la Cogolla.

El PPI 2026 prevé el despliegue de 11 campañas más que el de 2025, "un aumento que obedece al incremento de acciones en redes sociales, que pasan de 21 a 35", ya que las campañas digitales "permiten trasladar mensajes de forma inmediata, segmentar por públicos y llegar especialmente a los jóvenes".

A este colectivo estarán dirigidas, entre otras campañas, la de la nueva aplicación digital que les permitirá conocer de primera mano los programas y medidas que pone a su disposición el Gobierno de La Rioja, y las de las ayudas de emancipación, gratuidad de la 1ª y la 2ª matrícula universitaria o el carné de conducir.

"ESTE GOBIERNO APUESTA POR EL SECTOR CREATIVO RIOJANO"

El Plan destina 2.824.000 euros a difusión de campañas y 200.000 euros a creatividad, un incremento de 50.000 euros respecto al año anterior que "demuestra la apuesta del Gobierno regional por el sector creativo riojano", ha enfatizado el consejero.

Asimismo, se reservan 360.000 euros (dotación similar a la del año anterior) para patrocinios institucionales. Por áreas, Salud y Servicios Sociales concentra el 25,4 por ciento de la inversión; Hacienda, el 17,3 por ciento; Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, el 15,2 por ciento; Educación y Empleo, el 10,9 por ciento; Economía, el 10,5 por ciento; Agricultura, el 8,9 por ciento; Política Local, el 8,2 por ciento; y la Oficina del Presidente, el 3,6 por ciento.

Por último, Alfonso Domínguez ha subrayado que el PPI 2026 "se apoya en fichas técnicas detalladas que permiten garantizar la trazabilidad de cada campaña y reforzar la transparencia". Además, ha informado de que el Plan de 2025 alcanzó un grado de ejecución del 97,8 por ciento, "lo que demuestra la planificación rigurosa y la gestión eficiente que realiza este Ejecutivo".