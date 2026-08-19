El Plan Renove de Electrodomésticos abre una nueva convocatoria y amplía presupuesto hasta los 500.000 euros

Archivo - Se establece un tope de 150 euros por electrodoméstico - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Renove de Electrodomésticos ha abierto una nueva convocatoria, destinada a que los hogares riojanos cambien sus electrodomésticos por otros que supongan un ahorro energético, y ha ampliado su presupuesto hasta los 500.000 euros.

El director general de Empresas, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, ha presentado hoy en rueda de prensa la iniciativa, destacando tanto el impacto que se busca en la reducción de emisiones efecto invernadero como el aumento de la cuantía de los 300.000 euros de pasadas ediciones a los 500.000.

Mediante la convocatoria, cada comprador podrá beneficiarse de un 25 por ciento de descuento en la compra de un electrodoméstico, siempre que suponga una sustitución de otro, con un tope de 150 euros por electrodoméstico y de tres aparatos por persona.

Lázaro ha comparecido con el presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Electrodomésticos de La Rioja (AECER), Javier Rioja, y la secretaria general de AECER y FER Comercio, Adelaida Alútiz.

"Este es un plan dirigido a reducir el consumo de energía en Rioja y, por tanto, a fomentar la eficiencia energética", ha resaltado sumando su poder para "dinamizar el tejido comercial". Así, ha estimado en dos millones de euros la cifra de ventas para los comercios que se adhiera.

En La Rioja, ha señalado, hay 3.500 establecimientos comerciales que pueden adherirse desde hoy a la campaña. Una vez que lo hagan, desde el 1 de septiembre, y hasta el 31 de octubre (o hasta que se acaben los fondos), pueden acercarse los ciudadanos a comprar.

Pueden ser beneficiarios de las ayudas aquellas personas físicas o jurídicas, pero en naturaleza privada, que compren un electrodoméstico de los incluídos en la orden en un establecimiento adherido y lo instale en un municipio de La Rioja.

Rioja ha reconocido que el plan llega después de un verano en el que se está "viendo una caída bastante acelerada del consumo" en el sector del electrodoméstico, a pesar de ser "un sector bastante estable por ser de primera necesidad".

Ha estimado, por otro lado, que en un hogar en el que se cambien todos los electrodomésticos antiguos por otros de clasificación alta puede haber un ahorro energético de mil euros al año.

ELECTRODOMÉSTICOS INCLUÍDOS

La clasificación de los electrodomésticos subvencionables es hornos A+ o superior; campanas extractoras A++ o superior; encimeras de inducción total (solo con tecnología de inducción, no mixtas); frigoríficos A, B, C o D; congeladores con clasificación energética A, B, C o D; lavadora A o B; lavasecadora A o B; secadora A, B, C o D (nueva denominación en Reglamento Delegado (UE) 2023/2534 que sustituye al antiguo etiquetado energético A++ o superior del RD 1390/2011); y lavavajillas A, B, C o D.