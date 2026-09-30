La plantación de un olivo en el parque del Ebro simboliza el hermanamiento entre Logroño y Belén

La plantación de un olivo, por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el de Belén, Hanna Hanania, esta tarde en el parque del Ebro ha servido como acto simbólico del hermanamiento entre la ciudad riojana y la palestina - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantación de un olivo, por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el de Belén, Hanna Hanania, esta tarde en el parque del Ebro ha servido como acto simbólico del hermanamiento entre la ciudad riojana y la palestina.

Junto al coro Jorbalán, que ha amenizado dicha celebración, y representantes del Movimiento Scout Católico (MSC), que han depositado junto al árbol de la 'Luz de la paz de Belén, ha participado el párroco de la Redonda, Víctor Manuel Jiménez, que ha bendecido el olivo. Además, han acudido personas de Amistad con Palestina Rioja.

Una vez concluido la plantación, ha tomado la palabra el alcalde de Belén, que ha indicado que "estamos aquí hoy para unir las raíces de la paz, las raíces de la amistad entre nuestras dos amadas ciudades, Belén y Logroño". "En realidad -ha destacado Hanania- , cuando les vemos a todos alrededor de nosotros, nos sentimos muy orgullosos de que están aquí en solidaridad por la causa palestina".

"La gente de Palestina y la causa palestina en estos tiempos necesitan su apoyo", ha afirmado, no sin antes recordar que "todo el mundo ha observado el genocidio y la limpieza que se ha realizado contra nuestra gente". "La gente que está en territorio palestino, está violando la ley internacional, y violando los acuerdos que se firmaron por ambas partes".

MENSAJE DE PAZ

El alcalde de Belén ha apuntado, también, que "continuamente estamos pidiendo a la comunidad internacional y pidiendo a nuestros amigos como ustedes que vuelvan este mensaje tan noble, de la paz, a Belén y a Palestina".

Para concluir, Hanania ha resaltado que "los palestinos merecen vivir en dignidad y equidad y en paz, en el país de la paz". De ahí, que este "es el primer paso para construir los puentes entre Belén y Logroño, con un hermanamiento por el que trabajaremos juntos para intercambiar experiencias y para intercambiar cultura".

Por su parte, Escobar ha señalado que "nosotros cultivamos viñedos y en Cisjordania, en Palestina, cuidan de olivos como este que plantamos hoy". Un olivo que "nos recuerda la palabra aceituna, y por ello nos acerca a esa cultura mediterránea que también compartimos; es un mar que nos separa, pero que nos une, que acerca a nuestros pueblos".

Ha recordado que el 'Himno de Logroño' "pone las notas a esa alegría compartida; su letra nos define y nos aproxima Belén, porque describe a Logroño como cruce de caminos; una cruz de camino, un título perfecto para la Palestina históricamente, una intersección global de religión y cultura".

El alcalde de Logroño ha puesto en valor que hace dos mil años "una

mujer refugiada llamada María encontró allí -en Belén- el cobijo para dar a luz a Jesús, lo que llevó a la ciudad a recibir a lo largo de los siglos millones y millones de visitantes, a ser cruce y a ser espacio de convivencia". "En el corazón de las enseñanzas de Jesucristo se encuentra el mensaje más universal, más transformador, el amor", ha reseñado.

Para concluir, Escobar ha asegurado que "es el amor lo que nos acerca a la paz, a la dignidad, a la fraternidad, al respeto hacia lo extraño, al tiempo que ha destacado que "espero que este hermanamiento represente estos principios que la unión entre Logroño y Belén sirva de solidaridad, de respeto y de esperanza" indicando que "podéis mirar a Logroño con la certeza de que esta tierra de viñedos es también vuestro hogar".