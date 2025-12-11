La plantilla de Cocatech, en Nájera, sienten "agravio y desigualdad con otras plantas" y anuncia movilizaciones

El Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Pioneros presentaron oficialmente Arnedo EnReda - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores/as de COCATECH en el centro de trabajo de Nájera manifiestan "su profundo malestar ante la situación de agravio y desigualdad que sufre la plantilla respecto a las otras dos empresas que integran el grupo COFFEE CAPSULE HOLDING (UCC Y TEMPLO)".

Tras meses de negociación, el convenio "continúa estancado debido a la falta de avances reales por parte de la dirección, cuyo acercamiento sigue siendo claramente insuficiente y muy alejado de las expectativas legítimas de las trabajadoras y trabajadores". La plantilla del centro de Nájera -compuesta por 169 trabajadores contratados por la empresa y otro centenar procedente de ETTs- "soporta condiciones laborales notablemente más desfavorables que las reconocidas en el resto de empresas del grupo".

2Esta desigualdad, largamente denunciada, carece de justificación y genera un clima de descontento creciente". Para la representación social, compuesta por 6 delegados de UGT y 3 de CCOO, "se trata de una situación de discriminación evidente, especialmente grave al producirse dentro de un mismo grupo empresarial". Durante el transcurso de la negociación, los representantes de los trabajadores/as ha solicitado en reiteradas ocasiones "la entrega de las cuentas anuales de la empresa, una documentación imprescindible para valorar con rigor la capacidad económica del grupo y justificar las reivindicaciones planteadas tanto en el ámbito salarial como en el social".

Sin embargo, a día de hoy la empresa "no ha facilitado dicha información, lo que dificulta y condiciona el avance de la negociación y pone en cuestión la voluntad real de transparencia y diálogo de la dirección". Pese a "las propuestas razonables presentadas por la parte social, la empresa se ha limitado a realizar movimientos mínimos que no dan respuesta a las necesidades".

El último acercamiento ofrecido "está muy por debajo de lo esperado y no contribuye a desbloquear la situación, evidenciando una falta de compromiso para alcanzar un acuerdo digno y equilibrado".

Por todo ello, ante este escenario de bloqueo y desigualdad, la representación social anuncia movilizaciones que arrancarán mañana viernes, 12 de diciembre, a las 13,30 horas; al mismo tiempo, la plantilla valora la convocatoria de huelga, sin descartar paros parciales ni la opción de una huelga indefinida, en función de la evolución de los acontecimientos y del grado de respuesta de la empresa.

La plantilla ha demostrado desde el inicio "una actitud responsable, constructiva y abierta al diálogo, pero no aceptará seguir siendo tratada como un colectivo de segunda dentro del grupo". Es imprescindible que "la empresa rectifique, aporte las cuentas solicitadas y realice una propuesta acorde a las condiciones que ya reconoce en otras empresas del grupo". La dirección de COCATECH "tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de evitar un conflicto mayor dando los pasos necesarios para alcanzar un acuerdo justo", ha concluido UGT.