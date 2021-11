La Plataforma 8M grita "no" a la violencia machista: "Tiene género y tiene nombre de mujer"

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos logroñeses han secundado este jueves por la tarde la concentración convocada por la Plataforma 8 de Marzo para gritar "no" a la "violencia machista" y recordar que "no es cierto que la violencia no tiene género, lo tiene y tiene nombre de mujer".

Así se ha expresado la portavoz de la Plataforma, Ana Victoria del Vigo, durante la concentración que se ha celebrado en el Espolón logroñés con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recordando que "además", estas mujeres "no son cifras, son mujeres y tienen nombre y han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Ya no pueden ser y estar pero para todas nosotras perdurarán".

En la concentración han participado, además, la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, la delegada del Gobierno regional, María Marrodán, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, entre otras autoridades regionales.

Del Vigo ha querido recordar que "detrás de estas mujeres aterradas y paralizadas están los equipos de profesionales y especialistas en la materia. Mujeres en su mayoría y hombres también que trabajan en su día a día y se enfrentan a esta lacra desde su trabajo para eliminar y compensar en el mayor grado posible el daño y la destrucción que la violencia contra las mujeres producen en las familias, niñas y niños y en la sociedad".

Como ha enfatizado, "esta terrible violencia la ejercen los hombres machistas en diferentes grados, el último el asesinato de las mujeres" y ante ello "necesitamos darles a estas muertes su valor porque no son cifras, estas mujeres han sido asesinadas por hombres y la sociedad debemos acorralarlos".

La Plataforma 8 de Marzo ha repartido, además, folios con los nombres de las 1.118 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy que se han pegado en la Concha del Espolón como recuerdo y en su memoria. "Queremos llenar con estos nombres el hueco que todas las mujeres dejaron por culpa de la violencia machista y acercar sus almas a estas concentración".

"TOLERANCIA CERO"

Posteriormente, la Plataforma ha leído un comunicado en el que han manifestado su "compromiso activo, determinante e irrevocable en erradicar todas las violencias machistas y las causas que la originan o favorecen". "Exigimos tolerancia cero contra todas las violencias machistas y nos sumamos a luchar por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia contra las mujeres", han afirmado.

"Una violencia que en sus diferentes manifestaciones impide a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, entre otros, el derecho a la libertad, la seguridad, la autonomía, la igualdad y la dignidad; que, además, afectan gravemente a su salud, condiciones laborales y de vida, generando a las mujeres numerosas secuelas físicas, sexuales, psicológicas, económicas y sociales".

La Violencia de Género, tal y como indica Naciones Unidas es el resultado de "unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa", la cual no podemos normalizar, afirman en su manifiesto.

Además, desde su manifiesto han querido señalar "la importancia de conocer, detectar y actuar contra las distintas formas de violencia machista hacia las mujeres, que además de constituir una violación grave de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, supone la manifestación más dramática de las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo-género que se mantienen en una sociedad de raíces patriarcales".

"Manifestamos que se trata de una violencia sistémica, concretada en sus diferentes manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas... por hombres con creencias patriarcales que no reconocen los derechos y autonomía de las mujeres y que pretenden mantenernos bajo su control y sujeción, impidiéndonos con coacción y violencia el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales".

Desde la Plataforma 8M lamentan que "nuestros cuerpos siguen siendo campos de batalla en multitud de frentes, donde la violencia sexual es su máxima expresión. Violencia respaldada por la cultura de la violación que prima los deseos del hombre sobre la integridad de las mujeres y nos culpabiliza de esa situación".

En este punto, han matizado, "cada 4 horas una mujer es violada en España. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer publicada por el ministerio de igualdad solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales fuera de la pareja acude al juzgado, policía o Guardia Civil. La mayoría de los agresores son hombres el 99,6 % y un 60 % fue cometido por conocidos, amigos o familiares".

Por ello, lamentan, "nuestros cuerpos siguen usándose como fuentes de ingresos. Un negocio millonario que sustenta la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres que permite la esclavitud sexual y los vientres de alquiler".

Ante ello "exigimos el cierre de los prostíbulos y una alternativa digna para las mujeres prostituidas, cualquiera sea su situación administrativa y de procedencia, así como endurecer las condenas por proxenetismo, para que traficar con nuestros cuerpos no salga tan barato.

"Otro de los retos que tenemos que afrontar es el cambio de enfoque para conseguir eliminar la violencia de una vez por todas. De las 37 mujeres asesinadas este año, solo 8 habían denunciado previamente a su agresor. Esto indica que, la mayoría de las veces, la violencia se queda en casa, siendo difícil su detección".

Además, prosiguen, "el apoyo a las víctimas por parte de familiares, amigos o conocidos es fundamental para que ellas se decidan a interponer una denuncia y frenar su situación de violencia. El problema es que hay mujeres que se encuentran realmente solas, no tienen a quién acudir".

Así las cosas, terminan, "instamos a que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que sitúan la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en el centro del desarrollo sostenible, para lo que se requiere garantizarles el derecho a una vida libre de violencias machistas. Y reclamamos al gobierno la ratificación urgente del Convenio 189 de la OIT y la aceleración del proceso de ratificación del 190 ya emprendido".

Finalmente, la plataforma 8M ha querido mostrar su recuerdo para "todas las víctimas y a sus familiares, con el máximo deseo de que en un futuro no muy lejano se acabe con esta lacra y con el convencimiento de que no existan barreras ideológicas que pongan freno a una lucha común".

"Pedimos a los poderes públicos voluntad política para no retroceder y seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista y hacemos un llamamiento a la sociedad en general para conseguir un cambio de valores en los y las más jóvenes y apelar al respeto, a la dignidad y al valor social de las mujeres como sujetos poseedores de derechos fundamentales como la libertad, la integridad y la igualdad".

La Plataforma 8 M está compuestas por UGT, CCOO, USO, Mujeres Riojanas Progresistas, IU y PSOE.