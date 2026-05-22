La Plataforma Bienvenidos refugiados de La Rioja realiza una recogida de ropa y enseres para migrantes en tránsito - PLATAFORMA BIENVENIDOS REFUGIADOS

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Bienvenidos refugiados de La Rioja vuelve, un año más, a gestionar una recogida solidaria de ropa y enseres, los días 22, 23 y 24 de mayo. La Plataforma Bienvenidos Refugiados realizará la tradicional recogida de ropa dirigida a los campamentos de personas en tránsito, migrantes y solicitantes de asilo que gestiona No Name Kitchen en la frontera este de Europa.

Recogen, fundamentalmente, ropa de abrigo y zapatos de hombre, mantas, accesorios de camping y productos de higiene personal. El lugar de recogida será el local de la calle Duquesa de la Victoria 75-77 en el siguiente horario: Viernes, sábado y domingo de 10 a 13,30 Viernes y sábado de 18 a 20,30.