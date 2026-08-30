La plataforma de comercio electrónico Shopify celebrará el 10 de septiembre su primer evento empresarial en La Rioja

Encuentro Shopify en Logroño - SDI

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de comercio electrónico Shopify celebrará el próximo día 10 de septiembre en Logroño su primer encuentro empresarial en la región.

La cita consiste en una velada desde las 19 hasta las 22,30 horas que tendrá lugar en Bodegas Franco-Españolas. Estará dirigida a aquellas empresas que ya venden por Internet y buscan hacer crecer, profesionalizar o internacionalizar su canal digital.

La visita a La Rioja se produce de la mano de SDi, partner tecnológico del gigante del ecommerce y organizador del evento. La llegada de la multinacional canadiense supone un hecho poco habitual para el tejido empresarial riojano.

Shopify es una de las plataformas de comercio electrónico más utilizadas del mundo y presta la infraestructura tecnológica con la que millones de empresas gestionan sus tiendas online, pedidos, pagos, inventarios y ventas en distintos mercados.

El encuentro, denominado Shopify Growth Summit, contará con una asistencia máxima de 50 personas y reunirá principalmente a direcKvos, responsables de comercio electrónico, markeKng, operaciones, CRM, transformación digital y experiencia de cliente. Es un evento gratuito que contará también con un espacio de networking durante un cóctel.

Esta velada entre barricas permitirá a los asistentes conocer casos reales, descubrir nuevas tendencias, compartir experiencias con otros direcKvos y conectar con partners que aporten valor a su estrategia.

La jornada busca analizar los problemas que aparecen cuando una tienda online deja de ser un canal secundario y empieza a tener un peso relevante dentro de una empresa. Es el caso de la mayoría de las bodegas riojanas, gran parte del ecosistema empresarial de la región.

Vender por Internet ya no consiste únicamente en disponer de una página desde la que comprar productos. A medida que crece el volumen de pedidos, también aumentan los mercados, los canales, el número de referencias, la información disponible y la complejidad de las operaciones.

Durante el encuentro se abordará cómo integrar el comercio electrónico con el ERP, el inventario, la logística, el CRM, las herramientas de markeKng, la atención al cliente y las Kendas Wsicas.

También se tratarán cuestiones como la internacionalización, la automatización de tareas, la personalización de la experiencia de compra, la fidelización de los clientes, el uso de los datos y la aplicación de la inteligencia artificial.

El objetivo será responder a una pregunta que afecta cada vez a más empresas: cómo aumentar las ventas digitales sin que crezcan al mismo ritmo el trabajo manual, los costes y los errores.

Su llegada a La Rioja permitirá que empresas de la comunidad puedan conocer directamente cómo está evolucionando una de las principales plataformas del sector y qué soluciones están adoptando las marcas que necesitan crecer en varios mercados.

La elección de Logroño también refuerza el interés que están adquiriendo fuera de la región sectores riojanos como el agroalimentario, el vinícola, el industrial y el comercio especializado, muchos de ellos inmersos en procesos de internacionalización y transformación digital.

El planteamiento será práctico y estará centrado en las aplicaciones que ya ofrecen resultados dentro de las empresas. Ponencias, demostraciones y una mesa redonda La agenda combinará intervenciones sobre la evolución del comercio electrónico con demostraciones, casos empresariales y una mesa redonda.

Shopify contará con representación propia, de la mano de Blas Segarra, Lead, commercial, partnerships de España y Portugal. También parKciparán varios especialistas de empresas vinculadas al ecosistema digital, como Migraciones.io y Konvo AI.

Por parte de SDi intervendrá Rubén Fernández, director de Negocio Digital, mientras que Diego López, CMO será el encargado de conducir la mesa redonda con profesionales del sector del comercio electrónico.