Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública lanza un "aviso muy serio" al Gobierno con una manifestación el 20 de marzo

Concentración de la Plataforma de la Sanidad Pública de La Rioja frente al Parlamento riojano

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha convocado una manifestación el 20 de marzo, a las 19,00 horas, en Logroño, para protestar por la situación en la que se encuentra la sanidad en la comunidad, en lo que supone "un aviso muy serio al Gobierno riojano", según ha indicado el portavoz de la organización, Javier Granda.

Ha indicado que la marcha comenzará en la plaza de la Diversidad, para bajar hacia Bretón de los Herreros, "parando enfrente de la Consejería de Salud para dejarle algunos recaditos a la consejera", y concluir en Vara de Rey, frente a la sede del Gobierno riojano, "mostrando al presidente qué es lo que queremos desde el punto de vista de la atención sanitaria en La Rioja".

El anuncio de la protesta lo han hecho publico en la concentración que han desarrollado frente al Parlamento de La Rioja, donde los portavoces tenían previsto entrega una carta a la consejera de Salud, María Martín, con las demandas "que venimos planteando en los últimos dos años".

Granda ha señalado que "hemos tenido que venir al Parlamento de La Rioja para entregar una carta a la consejera porque no hay manera de que podamos tener una interlocución ni con el Gobierno, ni con la consejera, ni con la presidencia del Gobierno para explicarle cuáles son nuestras razones de la marcha de la sanidad pública en La Rioja".

En este sentido, ha explicado que "es la vez que más dificultades estamos encontrando a la hora de que se atienda a los ciudadanos". "Hoy mismo, ahora mismo, miles de personas, unas ya tratadas y otras en busca de tratamiento, que están esperando que la sanidad pública en La Rioja de soluciones sus problemas de salud; y desgraciadamente, esto ocurre cada día más tarde".

Granda ha lamentado que "en los centros de salud cada día hay más retraso en conseguir una cita médica con los profesionales para resolver los problemas de salud" algo que ha extendido también "a otros servicios que se prestan desde la atención primaria, por ejemplo, así como en las urgencias del CARPA, que también hay muchas dificultades para ser atendido de manera conveniente en un tiempo razonable".

Ante ello, ha recordado que "durante estos dos años llevamos demandando soluciones al Gobierno, especialmente a la consejera y al presidente, haciéndole llegar comunicaciones, haciéndole llegar declaraciones sin que haya ningún tipo de solución".

El portavoz de la Plataforma ha asegurado que "hemos encontrado en el Gobierno riojano, el comercial más importante de la sanidad privada, porque la gente cuando no encuentra soluciones en la pública, pues lo que acude es hacerse un seguro privado para tener resuelta al menos la atención inicial; y luego ya si la dificultad es mayor, pues efectivamente no hay soluciones en la privada, pues tienen que recurrir en la pública, que las hay y buenas, hay que decirlo".

Ha afirmado que el Gobierno "tiene que cambiar el rumbo en el ámbito sanitario y si no lo hace, nos va a tener continuamente enfrente denunciando situaciones". En su intervención, también se ha referido a los estudios de Medicina que se tiene previsto implantar en La Rioja, señalando que "toma decisiones a 10-12 años vista, que es el tiempo desde que se inician los estudios y se convocan las oposiciones".