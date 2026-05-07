La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja respalda la manifestación por el Hospital de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja se muestra en contra el "desmantelamiento" del Hospital de Calahorra.

Como han recordado en una nota de prensa, en la manifestación del pasado mes de marzo y en las movilizaciones conmemorativas del Día Mundial de la Salud en abril "denunciábamos el desmantelamiento de la sanidad pública en La Rioja tras comprobar que el servicio sanitario que se presta es deficiente, con más retrasos cada día en la atención primaria y en la hospitalaria, cuya demora aumenta significativamente tanto en las especialidades como en las listas de espera quirúrgicas".

Ante esto, el Gobierno - con su presidente a la cabeza - "trata de despistar y confundir a la ciudadanía con artimañas que ya no cuelan. Le recordamos que todas las competencias en materia sanitaria dependen del gobierno de La Rioja, así que no tiene excusa alguna para descargar las responsabilidades en otras instituciones o personas". "Asuma con garantías el fortalecimiento del servicio público sanitario, invierta más y mejor en lo público y deje de desviar recursos a la empresa privada", ha añadido.

El estado "denigrante" de algunos centros de salud o consultorios médicos "pone de manifiesto la necesidad de invertir para mejorar sus infraestructuras, o de algo tan sencillo como aumentar la dotación para el mantenimiento de los consultorios médicos".

Con un millón de euro/año "es suficiente para todos ellos". Frente a las pretendidas mejoras pregonadas por el gobierno, la realidad es muy tozuda. "El ejemplo más palpable lo estamos viendo en el hospital comarcal de Calahorra, que despacio pero inexorablemente se desmantela en perjuicio de toda la población de La Rioja Baja, motivo por el que apoyamos su manifestación del 9 de mayo. Con esta forma de gobernar no se hace región y no se combate la llamada España vaciada", ha concluido.