La plataforma digital 'Jaleo riojano' celebra diez años preservando la memoria musical riojana - 'JALEO RIOJANO'

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma digital 'Jaleo Riojano' celebra este 2026 su décimo aniversario consolidándose como el mayor archivo online dedicado a preservar, documentar y difundir la historia musical de La Rioja.

El proyecto, creado en 2016 por el músico y documentalista riojano Fran Gonzalo, nació con un propósito claro: evitar que el legado musical de la región se pierda con el paso del tiempo.

Durante estos diez años, 'Jaleo Riojano' (https://jaleoriojano.com/) ha reunido y organizado información sobre más de diez décadas de grupos, artistas, bandas locales y formaciones efímeras, abarcando desde la música tradicional hasta las expresiones contemporáneas.

El archivo recopila datos verificados, fotografías, fechas, estilos y localidades, convirtiéndose en una herramienta de consulta para investigadores, periodistas, docentes, músicos y amantes de la cultura riojana.

SISTEMA ABIERTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto mantiene además un sistema abierto de participación ciudadana, que permite a cualquier persona aportar información o registrar nuevas bandas, reforzando su carácter colaborativo y en constante crecimiento.

Con motivo de este décimo aniversario, Jaleo Riojano reafirma su compromiso "de seguir ampliando y actualizando este archivo único, con el objetivo de que las generaciones futuras puedan conocer, estudiar y disfrutar la riqueza musical de La Rioja".