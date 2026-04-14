La Plataforma de Hervías declara la "vía muerta" institucional y cesará su colaboración en eventos con el Ayuntamiento

Concentración anterior de Hervías para exigir una auditoría - HERVÍAS BETTER

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras un año "de promesas incumplidas y una gestión marcada por el oscurantismo", la Asociación Plataforma Cívica Valle del Oja ha anunciado hoy que la relación con el actual equipo de Gobierno ha llegado a una "vía muerta". Durante la asamblea celebrada este domingo, el colectivo ciudadano ha tomado "la decisión drástica de dejar de colaborar con el Ayuntamiento en cualquier tipo de actividad organizada por la institución".

Durante la reunión, Pedro Gómez, único concejal de la oposición, expresó ante los asistentes "su profundo agotamiento y hartazgo ante la situación que atraviesa el Consistorio". La Plataforma y los vecinos presentes quisieron poner en valor que Gómez "es el representante que más se está desviviendo por el bienestar de Hervías, siendo el más involucrado en las preocupaciones vecinales".

"Fue el primero en presentar una moción contra las plantas de biometano y ha fiscalizado siempre al Ayuntamiento, luchando por los derechos de los vecinos a pesar de encontrarse sistemáticamente contra un muro", señalan desde la Plataforma. Su situación refleja "el desgaste de intentar ejercer la democracia en un entorno de bloqueo constante".

"VACÍO INSTITUCIONAL PROVOCADO"

Esta situación se agrava tras el fallecimiento de la concejala Milagros Martínez. La Plataforma "denuncia que la alcaldesa está bloqueando deliberadamente los trámites para que el nuevo concejal, tome posesión".

"Al no convocar plenos extraordinarios con este fin, el relevo podría retrasarse hasta seis meses, dejando al pueblo sin su composición legítima a las puertas de las próximas elecciones", afirman desde la Plataforma.

Como respuesta a las "tomaduras de pelo" y al "desprecio constante a la voz del pueblo", la asamblea acordó por unanimidad dejar de prestar cualquier tipo de asistencia o colaboración en los eventos que organice el Ayuntamiento.

"Si el Ayuntamiento quiere sacar adelante sus programas, tendrá que hacerlo solo. El pueblo se retira de cualquier apoyo a una alcaldía que nos da la espalda y no ejecuta la auditoría prometida hace un año", aseguran.

LA RESPUESTA DE LA ALCALDESA

El clima de tensión quedó patente antes de la asamblea cuando la alcaldesa, Elena Martínez, "se dirigió a unos vecinos en términos despectivos: "¿Qué pueblo queréis? Pues os vais a joder porque no voy a dimitir".

Para la Plataforma, esta frase "resume perfectamente el talante de una dirigente que prefiere la confrontación antes que la transparencia y el cumplimiento de sus compromisos".