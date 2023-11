La Plataforma 8 de marzo sale hoy a la calle a "gritar alto y claro que se acabó"

"Este año, las mujeres de España han dicho que se acabó a tolerar en silencio abusos que aún forman parte de la cotidianidad"

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 8 de Marzo volverá a concentrarse hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un año "especialmente grave" a "gritar alto y claro que se acabó".

Responsables de la plataforma, formada por Izquierda Unida, PSOE, Mujeres Riojanas Progresistas, USO, UGT y CC.OO, ofrecieron una rueda de prensa para invitar a toda la ciudadanía a participar en una concentración que se desarrollará, a partir de las 13:00 horas, en El Espolón, bajo el lema 'Por tí, por mi y por todas mis compañeras'.

Yolanda López, actuando como portavoz, explicó que se trata de un lema: "Que recoge el espíritu de lucha por la igualdad, de la libertad, la convivencia que mueve esta plataforma y que expresa nuestro más rotundo rechazo a la violencia".

Un lema, dijo, "que insta a la tolerancia cero ante la violencia machista y sus causas; y convoca a todas las fuerzas democráticas a continuar reforzando las políticas de igualdad y protección a las víctimas, subrayando especialmente la necesidad de garantizar espacios de trabajo seguros".

Por su parte, Naiara Hernáez señaló cómo este año 2023 "está siendo especialmente grave, con 52 mujeres asesinadas en nuestro país, dejando 48 huérfanos y huérfanas".

En el primer semestre del año se contabilizaron 94.554 denuncias por violencia de género. Desde su creación en 2007, el teléfono 016 ha recibido más de un millón de llamadas. En La Rioja, se ha producido 620 denuncias en 2023 (43 más) y hay una mujer fallecida.

"Este año", dijo, "las mujeres de España han dicho que se acabó a tolerar en silencio abusos que aún forman parte de la cotidianidad, que presentan como comportamientos naturales lo que en realidad son manifestaciones del machismo y del patriarcado".

Luchar contra la violencia de género, añadió, "es invertir en la vida de las mujeres, en democracia para hacer un país de personas libres e iguales". "Sabemos que lo que no se nombra no existe, lo que no se contabiliza tampoco", ha aseverado.

No olvidó el estudio sobre la perspectiva de los más jóvenes con datos "alarmantes", porque "está subiendo la perspectiva de que es algo que ven con normalidad y que si pasa no tienen necesidad de denunciarlo". Ha achacado este hecho a la presión de la ultraderecha.

"El 25 de noviembre", afirmó por su parte Marian Alcalde, "volvemos a la calle contra todas las violencias machistas y a gritar alto y claro que se acabó".

"Salimos por todas las que no están, por las que se sienten solas, por las que tienen miedo, por las invisibilizadas, por las que son negadas, por las que están lejos, por todas las que luchan, por las que lucharon antes y lucharán en el futuro", dijo.