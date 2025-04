Plataforma Sanidad de La Rioja insiste en su tercera concentración en recibir atención sanitaria en menos de 48 horas

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la defensa de la sanidad pública de La Rioja ha insistido, en su tercera concentración, desarrollada en esta ocasión en el Centro de Salud de 'Cascajos' de Logroño, en la exigencia a la Consejería de Salud del cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para "recibir atención sanitaria en los centros de Salud en menos de 48 horas".

El portavoz de la Plataforma, Javier Granda, ha recordado que "los centros de salud de Logroño son los que más retraso tienen a la hora de dar cita con el médico de familia". De hecho, ha asegurado que "unos vecinos -de Cascajos- nos han dicho que la última vez que pidieron cita les dieron para un mes, y ante la reclamación les contestaron de atención al paciente que cuando tuvieran estos problemas que acudieran a urgencias".

Ante ello, ha afirmado que entonces "no necesitamos tener tantos asesores, tanta gente respondiendo a las cuestiones de salud". A la reivindicación de ser atendidos en 48 horas en los centros de salud, ha unido "la que tiene que ver con quién te atiende". "La solución no es que te atienda un médico que no te conoce, que no es tu médico de familia, porque la confianza es también salud; y esa confianza entre el médico y el paciente ayuda a hacer los diagnósticos y a estar en mejores condiciones".

Por otra parte, Granda se ha referido a las listas de espera de atención hospitalaria que "están estancadas". "La solución no es contratar con la empresa privada sino que es invertir en sanidad pública y que ello suponga patrimonio para la propia sanidad pública y mejora de los servicios públicos y no de la cuenta de resultados de empresas que se dedican al negocio".

El portavoz de la Plataforma ha añadido que para esta concentración "hemos elaborado la canción 'Una ventana a la esperanza'" ya que "con estas concentraciones que hacemos pretendemos que sean eso, una ventana a la esperanza para tratar de resolver los problemas y concienciar al Gobierno de que hay que resolverlos lo antes posible".

Un tema que "queremos dedicársela a los servicios sanitarios y tratar de exponer cuáles son las dificultades que tienen". "La canción alude a lo que ocurre en las urgencias del San Pedro, del Carpa, a lo que ocurre en los distintos centros de salud y a las dificultades que tenemos los ciudadanos para que seamos atendidos como dice la Organización Mundial de la Salud en menos de 48 horas".