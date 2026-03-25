Una plaza de aparcamiento incrementa en 2026 un 8,7% el precio de la vivienda en La Rioja

Archivo - Plaza de aparcamiento. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una plaza de aparcamiento incrementa, a fecha de febrero de 2026, el valor de un piso en La Rioja una media de un 8,7%, según un análisis realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Según ha informado este miércoles Fotocasa en una nota de prensa, el precio medio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en las Islas pasa de 133.223 euros sin garaje a 144.750 euros al contar con una plaza de aparcamiento.

Mientras tanto, en el conjunto de España, una plaza de aparcamiento incrementa de media un 5,9% el precio, mientras que, en términos absolutos, el precio de una vivienda media a nivel nacional es de 235.981 euros sin garaje y alcanza los 250.013 euros con una plaza de aparcamiento.

Según ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, esta diferencia se debe a que, aunque el garaje siga siendo un elemento muy valorado en la vivienda, su impacto porcentual es menor en Baleares debido al elevado coste del mercado residencial.

Matos ha añadido que, mientras el precio de la vivienda ha crecido en los últimos años, el precio de las plazas de aparcamiento ha evolucionado de forma más estable, lo que provoca que disponer de garaje incremente el valor final de una vivienda en unos 20.000 euros de media en Baleares.

EXTREMADURA ES LA COMUNIDAD CON MAYOR INCREMENTO

Por su parte, el estudio ha mostrado que Extremadura es la comunidad donde más se ha incrementado a fecha de febrero de 2026 el precio de la vivienda por incorporar una plaza de garaje, subiendo un 14,8% el valor del inmueble.

Le siguen Castilla y León con un incremento del 11%, Galicia con un 9,6% y Castilla-La Mancha con un 9%. Por detrás se sitúan Cantabria con un 8,4%, Aragón con un 8,1%, Asturias y La Rioja con un 7,9%, y Andalucía y País Vasco, con un incremento del 7% en ambas comunidades.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es la región en la que menos diferencia existe entre el precio de una vivienda sin garaje y una con plaza de aparcamiento, con un incremento del 3,2%.

En el caso de las ciudades, Jaén es la capital de provincia donde más incrementa el precio de la vivienda por la plaza de aparcamiento, con un 15,9%, lo que supone que el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados pasa de 136.751 euros a 158.479 euros con plaza de aparcamiento.

La ciudad de Madrid es la capital donde menos repercute el garaje en el precio final de la vivienda, con un incremento del 3,6%, pasando de 526.791 euros a 545.728 euros. Barcelona también se sitúa entre las ciudades con menor impacto porcentual, con un 4,1%, al pasar de 434.710 euros a 452.478 euros.