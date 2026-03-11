La plaza del Ayuntamiento de Logroño acoge este sábado la iniciativa 'Matemáticas en la calle'

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Logroño acoge este sábado, 14 de marzo, la iniciativa 'Matemáticas en la calle', organizada por el grupo de divulgación científica de la UR 'Vaya Primos' para celebrar el 'Día Internacional de las Matemáticas' (14 de marzo, Día p).

El objetivo de esta iniciativa, que tendrá lugar de 10,00 a 14,00 horas, con talleres, juegos y retos de ingenio para todos los públicos (asistencia gratuita, no es necesaria inscripción), es acercar las matemáticas al público general de una forma divertida y sencilla.

Para ello, 'Vaya Primos' ha organizado diversos retos matemáticos, pruebas manipulativas y de ingenio, acertijos, demostraciones, juegos, talleres y experimentos, adaptadas a los distintos grupos de edad.

Se instalarán distintos puestos, atendidos por voluntarios de 'Vaya Primos', dedicados a los siguientes temas: matemáticas y pompas de jabón, juegos de teselaciones, papiroflexia, Inteligencia Artificial y tres en raya, la máquina Enigma, robots programables y cúpulas de Leonardo.

La UNESCO proclamó el 14 de marzo 'Día Internacional de las Matemáticas', también conocido como Día p, por coincidir esta fecha en su notación anglosajona (3/14) con las primeras cifras del número pi (3,14).

El objetivo es reconocer el importante papel de las matemáticas para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible y por su contribución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.

El lema elegido para este año es 'Las Matemáticas y la Esperanza': "Conectar la esperanza y las matemáticas crea oportunidades para una visión y conocimiento más profundos. Las matemáticas nos dan esperanza de entender con mayor claridad la realidad y acercarnos a la verdad, compartir definiciones comunes, aprender cooperando y utilizar los datos de manera responsable", según explican los promotores del Día Internacional en su página web

La iniciativa 'Matemáticas en la calle' cuenta con el apoyo de la Sociedad Riojana de Profesores de Matemáticas 'APrima' y Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Forma parte de las actividades de divulgación científica desarrolladas por el grupo Vaya Primos, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.