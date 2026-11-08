La plaza de toros de Logroño acogerá del 4 al 7 de diciembre la nueva iniciativa Rioja Sound - RIOJA SOUND

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño se prepara para vivir un puente de diciembre diferente. Nace Rioja Sound, un nuevo proyecto de ocio y entretenimiento que aterriza en la Plaza de Toros de Logroño con una programación de cuatro jornadas consecutivas, del 4 al 7 de diciembre, y una propuesta pensada para conectar con diferentes generaciones y públicos.

La iniciativa apuesta por convertir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un punto de encuentro donde la música, el espectáculo y la diversión serán los grandes protagonistas. Cuatro días, cuatro conceptos diferentes y una misma filosofía: ofrecer experiencias para todos.

La programación arrancará el viernes 4 de diciembre con BIBE University, una gran cita universitaria que contará con la participación de Alvama Ice, uno de los DJs nacionales más reconocidos entre el público joven. Una jornada pensada para dar comienzo al puente por todo lo alto.

El sábado 5 de diciembre llegará 'Me flipan los 80's y 90's', una propuesta dirigida a quienes quieren volver a disfrutar de las canciones que marcaron varias generaciones. Los Inhumanos y varios DJS de la época, serán algunos de los protagonistas de una jornada que promete recuperar grandes himnos de los años 80 y 90.

El domingo 6 de diciembre llegará 'La Feria', un tardeo dirigido al público joven que combinará música comercial, grandes éxitos y los temas más actuales. La fiesta Bresh y José de Rico pondrán ritmo a una jornada pensada para bailar, disfrutar y alargar la fiesta desde la tarde hasta la noche.

Como broche final, el lunes 7 de diciembre, festivo, llegará 'Riojra Kids', una propuesta especialmente diseñada para el público familiar. Las Guerreras K-Pop protagonizarán un espectáculo dirigido a los más pequeños, convirtiendo el cierre del ciclo en un plan para disfrutar en familia.

Con Rioja Sound, Logroño incorpora una nueva propuesta a su calendario de ocio y entretenimiento, apostando por una programación transversal capaz de reunir a públicos muy diferentes en un mismo recinto.

Las entradas ya están disponibles a través de WWW.RIOJASOUNDFESTIVAL.COM