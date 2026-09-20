La Plaza de Toros de La Ribera acogerá el Campeonato Nacional de Recortadores el viernes 25, dentro de San Mateo

Archivo - Campeonato de España de recortadores, el viernes en Logroño - TORO PASIÓN - Archivo

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de La Ribera acogerá este próximo viernes, 25 de septiembre, el Gran Concurso Nacional de Recortadores 'Maestros de la Calle', una cita -a partir de las 18 horas- que llega avalada por el éxito de sus dos últimas ediciones.

El espectáculo, que se celebra en el marco de las fiestas de San Mateo de la capital riojana, reunirá a doce especialistas frente a seis imponentes toros de Arriazu y Toropasión, en un formato que elevará al máximo la tensión y la exigencia.

El cartel contará con nombres como Eric González, campeón de Logroño 2025, Adrián Ramos, Javi Hernándiz, Unai Merino 'Pichu', Edgar Ahicart, el riojano David Rodríguez 'Crianza', Rudi Eusebio, Julio Martínez y Jony López, entre otros especialistas de primer nivel.

El formato estará dividido en tres fases: tres toros de Arriazu para las eliminatorias, dos toros de Toropasión para las semifinales y un último toro de Arriazu para la gran final, en la que se enfrentarán los tres mejores recortadores de la tarde.

La presencia de los animales de José Arriazu aportará una dosis extraordinaria de emoción y exigencia a la cita, mientras que los toros de Toropasión completarán un encierro concebido para poner a prueba el valor, la técnica, el temple y la capacidad de reacción de los especialistas.

Después del éxito de las dos últimas ediciones, 'Maestros de la Calle' vuelve a Logroño convertido en una de las grandes citas de la temporada de festejos populares, con un espectáculo en el que el público podrá vivir a escasos metros la intensidad del recorte, el quiebro y el salto.