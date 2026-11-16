El plazo para presentar las enmiendas parciales los Presupuestos de La Rioja de 2027 se amplia hasta el 4 de diciembre

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento riojano - PARLAMENTO RIOJANO

LOGROÑO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces, ha acordado esta mañana ampliar hasta el próximo 4 de diciembre, a las 10,00 horas, el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales y al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el próximo ejercicio presupuestario 2027.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, tuvo lugar el debate en Pleno de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la oposición a ambos proyectos de ley, que resultaron rechazadas.