Plena inclusión reivindica una Inteligencia Artificial al servicio de las personas y de una sociedad más inclusiva

Jornada Plena Inclusión sobre la IA - PLENA INCLUSIÓN

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión, con la colaboración de la Federación de Empresas de La Rioja, a través de la asociación de empresas tecnológicas La Rioja Digital, y el Centro Universe Logroño, celebran hoy la jornada 'IA+Humana. Tecnología que incluye, personas que transforman'.

El objetivo de este encuentro es abordar cómo desarrollar tecnologías accesibles, éticas y centradas en las necesidades de las personas y explorar el potencial de la Inteligencia Artificial aplicada a los cuidados y a los apoyos personalizados para las personas a través de prácticas ya en marcha.

Para Plena inclusión, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden convertirse en importantes herramientas para mejorar la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas, pero para ello deben diseñarse desde una perspectiva humana, accesible e inclusiva.

El encuentro, que se celebra en el Centro Universe de Logroño, reúne unas 120 personas, entre profesionales del Tercer Sector, empresas y representantes de las Administraciones públicas interesados en el potencial de la tecnología como apoyo a las personas.

A través de ponencias, experiencias y espacios de reflexión, la jornada analiza tanto las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial como los retos que plantea su desarrollo y aplicación en una sociedad diversa.

La cita da continuidad a la primera Jornada IA+Humana, celebrada en Madrid el pasado mes de mayo, en la que Plena inclusión España reunió a personas expertas del ámbito tecnológico, académico, empresarial y social para reflexionar sobre la necesidad de impulsar una inteligencia artificial más humana y ética, capaz de contribuir al ejercicio efectivo de los derechos y a la mejora de la calidad de vida.

En esta segunda jornada, celebrada en La Rioja, el foco se sitúa especialmente en las experiencias que ya demuestran cómo la tecnología puede ponerse al servicio de las personas. Las ponencias y experiencias comparten una idea común: la innovación adquiere sentido cuando sirve para ampliar las oportunidades de las personas y facilitar sus cuidados y su participación en igualdad de condiciones.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede ofrecer nuevas posibilidades en ámbitos como la comunicación, la accesibilidad cognitiva, la personalización de apoyos o el acceso a la información.

Programa de la jornada A lo largo de la jornada se ha abordado el potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta al servicio de las personas y de la inclusión social.

Tras la inauguración, en la que los representantes institucionales y del Nota de prensa ámbito social y tecnológico han destacado la importancia de avanzar hacia una transformación digital centrada en las personas y en los valores de accesibilidad, equidad e inclusión., ha comenzado la sesión inaugural.

Ha contado con la intervención del consultor en Inteligencia Artificial José Gutiérrez, que ha ofrecido una visión inspiradora sobre las oportunidades que brinda esta tecnología para mejorar la calidad de vida, impulsar la innovación y favorecer una mayor autonomía de las personas en distintos ámbitos. La jornada también ha servido para conocer experiencias y soluciones innovadoras aplicadas al sector social y sociosanitario.

Se han presentado proyectos relacionados con la evaluación cognitiva y la intervención personalizada, la extensión de los servicios de centros de día mediante herramientas digitales o la monitorización no intrusiva en el hogar a través de sensorización e Inteligencia Artificial y el desarrollo de tecnologías orientadas al bienestar y la prevención.

También se han abordado proyectos de Accesibilidad Cognitiva, como los telediarios accesibles, que muestran cómo la tecnología puede contribuir a acercar la información y los servicios a todas las personas Asimismo, se han analizado los retos éticos y legales que plantea la implantación de la IA en el Tercer Sector, poniendo el foco en la protección de datos, la seguridad de la información y el uso responsable de los algoritmos.

Con esta jornada, Plena inclusión continúa impulsando un debate sobre el papel que deben desempeñar las nuevas tecnologías y el Tercer Sector en la construcción de una sociedad en la que la innovación y los derechos avancen conjuntamente.