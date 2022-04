Plena inclusión La Rioja reclama "más literatura en lectura fácil para las personas con dificultades de comprensión"

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional del Libro, Plena inclusión La Rioja quiere reivindicar "el derecho a la lectura y a la cultura de las personas con discapacidad intelectual y, en general, de todas aquellas que presentan dificultades de comprensión. Que son también otros colectivos como personas mayores, personas con bajo nivel de alfabetización y personas que no conocen bien nuestro idioma".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 personas tiene dificultades de comprensión. Ello implica que necesitan herramientas que les permitan conocer y entender correctamente el entorno en el que viven, los espacios construidos, los naturales, el transporte, documentos, mapas, soportes, servicios...

Entre los apoyos que existen para que las personas con dificultades de comprensión puedan entender mejor está la lectura fácil. La lectura fácil "es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora" (Norma UNE 153101:2018 EX de lectura fácil).

Bajo el lema '¿Por qué tú puedes leer y yo no?' Plena inclusión La Rioja quiere sensibilizar sobre la necesidad de que exista más literatura en lectura fácil. De este modo aquellas personas con más dificultades de comprensión también podrán ejercer su derecho a disfrutar del placer de leer un libro, a elegir sus géneros favoritos, etc. La reivindicación pasa por exigir literatura en lectura fácil de todo tipo y que no se limite a libros infantiles.

Se da además la circunstancia de que el Gobierno de La Rioja ha aprobado el borrador de la nueva Ley de Accesibilidad y el nuevo texto legal llega plagado de términos que hacen alusión a la accesibilidad cognitiva y a la lectura fácil. En la redacción de dicho texto ha participado Plena inclusión La Rioja, con sus aportaciones y observaciones.

Por otra parte, el pasado 17 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación de la Ley General de Discapacidad, incluyendo explícitamente la accesibilidad cognitiva.

Plena inclusión La Rioja confía en que este nuevo marco legal contribuya a facilitar la presencia de libros en lectura fácil en nuestro entorno.

La Federación Plena inclusión La Rioja cuenta con un Área de Accesibilidad Cognitiva desde el año 2016, integrada por técnicos que se encargan de adaptar o crear textos en lectura fácil y por personas con discapacidad intelectual que son las responsables de validar la comprensión de dichos textos.