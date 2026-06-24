Un pleno abordará la gratuidad de los estudios oficiales de grado universitario o estudios equivalentes en La Rioja - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja acogerá el próximo martes, 30 de junio, un nuevo pleno a partir de las 13,00 horas tras lo acordado esta mañana en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. Se tratará la gratuidad de los estudios oficiales de grado universitario o estudios superiores equivalentes en La Rioja.

La sesión comenzará con las preguntas orales en pleno del Grupo Podemos-IU para saber "qué valoración hace el Gobierno de La evolución del tejido industrial riojano". La segunda intervención será por parte del Grupo Parlamentario Popular para pedir un balance al Ejecutivo riojano sobre "la última convocatoria de ayudas al trabajo autónomo".

El pleno continuará con las Proposiciones de Ley a iniciativa de los diputados. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una relativa a la gratuidad de los estudios oficiales de grado universitario o estudios superiores equivalentes en La Rioja.

Tras la toma en consideración de dicha Proposición se hará una propuesta de tramitación directa y en lectura única. Finalmente el pleno acabará con el debate de la Proposición de Ley en lectura única.