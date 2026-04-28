El Pleno de Calahorra habilita medio millón de euros para un carril bici

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LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de Calahorra del mes de abril comenzó ayer, a las 8 de la tarde, con la toma de posesión de su cargo por parte de la concejal Carmen Vea Medrano, que vino a sustituir a Elisa Garrido en la bancada socialista.

En dos puntos del orden del día consecutivo se aprobaron sendas modificaciones de crédito; es decir, la reserva de partidas económicas que no estaban inicialmente contempladas en el Presupuesto General Municipal de 2026 y que en este caso tienen un montante total de 500.000 euros. Según explicó el concejal de Hacienda, Mario Nafría, la mayor parte -400.000 euros- se destinará al carril bici.

Se financiará así el 40 por ciento del coste de este proyecto cuyo 60% restante está financiado con fondos europeos. Según Nafría, esta es "una infraestructura estratégica que comunicará de forma segura la avenida de Valvanera con los polígonos industriales de la ciudad".

Otros 50.000 euros son para la climatización del Centro Joven y oficina de la Policía Nacional (oficina del pasaporte y DNI) "que es necesario actualizar antes de que el fallo actual que afecta a las bombas de calor se convierta en una avería definitiva", según comentó el edil de Hacienda.

Los 50.000 euros restantes para completar el medio millón de la modificación de créditos se destinará a proyectar y construir las salidas de humos en el antiguo Mercado de Abastos Municipal, de manera que este espacio pueda servir a un nuevo uso destinado a la hostelería.

El total de estas partidas se obtiene anulando los 500.000 euros destinados inicialmente a los toboganes proyectados para las Piscinas Municipales de verano. No obstante el responsable popular de hacienda no da por liquidada la idea para las piscinas: "No se cancela sino que se trasladará a futuras anualidades".

La concejal de VOX, Mayte Arnedo, dijo que sería mejor prolongar el autobús urbano a los polígonos antes que crear un carril bici hasta estas zonas industriales y el PSOE hubiera preferido que la mejora en la climatización fuera para la Escuela Infantil Municipal Santos Mártires. Sea como fuere ambas modificaciones de créditos quedaron aprobadas.

EXPEDIENTE PARA UN NUEVO CONTRATO DEL SAD

El expediente para adjudicar un nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se retiró del orden del día después de debatirse porque no quedaba claro si la cantidad el número de horas de contratación que figuraba era el correcto o tenía algún fallo de transcripción. Según el concejal popular David Antoñanzas, el nuevo contrato "mejorará el servicio cualitativa y cuantitativamente", tendrá una duración de 4 años y cuenta con un precio base de licitación 6.945.208 euros.

En lo que a personal se refiere, la plantilla pasará de tener una coordinadora a jornada completa y otra a media para disponer de dos coordinadoras a jornada completa a las que se sumará un auxiliar administrativo. Tanto VOX como PSOE se quejaron de no haber sido informados de este contrato como se hace con otros contratos de menor importancia.

Una vez se subsanen los errores en el expediente, si es que existen, se abordará de nuevo este asunto en un próximo Pleno.

NUEVA ORDENANZA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

El concejal de Urbanismo, Antonio Mazo, presentó esta nueva ordenanza para su aprobación inicial reservando 100.000 euros para este año y ampliando el ámbito y las cuantías de las ayudas que hasta ahora beneficiaban sólo a las construcciones del casco antiguo y que ahora se podrán aplicar a todas las construcciones con más de 50 años de antigüedad.

La cuantía máxima por cada actuación pasa de los 12.000 a los 30.000 euros. Se admitirán además rehabilitaciones integrales. En cuanto a las condiciones generales, se subvencionarán en un 20 por ciento las obras para impermeabilizaciones, mejoras de cerramientos, cubiertas, aleros, revestimientos y balcones y se llegará a un 50 por ciento de subvención cuando de lo que se trate es de mejoras en la accesibilidad. En cuanto a los locales comerciales en el casco antiguo, la ayuda para la rehabilitación será de 10 por ciento y para las fachadas singulares, el porcentaje subvencionable se incrementa hasta el 75 por ciento.

Por último, la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo se subvencionarán al 50 por ciento, porcentaje que será del 20 por ciento para el resto de la ciudad. La medida se aprobó con el voto favorable de PP, VOX e IU. El PSOE votó en contra porque estima que para la puesta en marcha de esta ordenanza sería necesario un informe de evaluación de edificios. Además, Rebeca Sáenz vino a decir que el Ayuntamiento carece de medios para afrontar todas las subvenciones que debería atender: "Más del 57% de los edificios tienen más de 50 años. Así que se trata de una ordenanza que no se puede afrontar".

LA SALA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN PARA ACOGER A LOS GIGANTES DE FIESTAS

El Ayuntamiento llevó a pleno la modificación de la ordenanza de instalaciones culturales, trámite necesario para que la sala cultural Ermita de la Concepción albergue la colección de gigantes y cabezudos. Cabe recordar que esta medida ha sido muy discutida por asociaciones que emplean este espacio como lugar de reunión alegando que el aforo quedaría notablemente reducido al acoger a los gigantes.

Amigos de la Historia de Calahorra dice necesitar más aforo del que quedará y el AMPA del aledaño Conservatorio de Música se queja de la reducción de espacio para sus ensayos. También alegan que podría ocurrir que por un empujón involuntario de alguien del público moviéndose en aquel espacio pueda tirar al suelo alguno de los gigantes.

El concejal de IU, Óscar Moreno, recordó que llevaba al mismo Pleno una moción sobre este asunto y pidió que el punto se retirase para retrasarlo hasta después de debatir su propuesta. Así se hizo con los votos de PSOE, VOX e IU y el voto en contra de del PP.

Según la concejal Raquel Moral, de las 125 sillas que había se pasa a 90 sillas; "son sólo 35 sillas menos", alegó. Además señaló que se venían pagando "800 euros mensuales por tener los gigantes depositados en una bajera particular en la que no eran visitables y permanecían tapados con grandes sábanas". Sin embargo, para la Oposición esa reducción de aforo es porcentualmente alta -casi un 30%- y para la socialista Rebeca Sáenz, "es un nuevo ejemplo de la nefasta gestión del patrimonio y los espacios municipales que practica el PP".

Dice la Oposición que las asociaciones que venían usando la Ermita de la Concepción tendrán que recurrir a salas de pago, como la de la Estación Intermodal y la concejal popular Raquel Moral alegó que las asociaciones pueden pedir la compensación correspondiente que el Ayuntamiento les abonará en forma de subvención. También dice el PP que la Comparsa de Gigantes está de acuerdo con esta medida que lo único que hace es "mirar por el bien del patrimonio cultural". Sea como fuere, PSOE, VOX e IU no consideran ni adecuado ni seguro ni práctico ni oportuno que los gigantes sigan en la Ermita de la Concepción por lo que aprobaron con sus votos la propuesta de llevarlos a otro sitio.