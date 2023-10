La pobreza en La Rioja experimenta una ligera disminución pero una de cada cinco personas sigue en riesgo

Hasta mil riojanos salen del riesgo de pobreza o exclusión, una cifra "insuficiente" porque no se cumplen los objetivos

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 20,9 por ciento de la población riojana, cerca de 67.000 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social; esto significa que uno de cada cinco riojanos está en esta situación después de una ligera disminución (de 0,4 puntos).

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN La Rioja) ha presentado hoy el XIII Informe 'El Estado de la Pobreza', basado en los resultados de la tasa AROPE (siglas de At Risk Of Poverty and Exclusion, En riesgo de pobreza y/o exclusión).

La pobreza en La Rioja experimenta una ligera disminución (-0,4 puntos menos) en el índice AROPE, pero muy por debajo de la evolución que ha registrado el índice nacional, donde hubo un descenso de 1,8 puntos.

La cifra de personas en situación de pobreza en 2022 se aleja del objetivo marcado en la Agenda 2030 para ese año en La Rioja, de algo más de 50.000 personas, es decir, unas 16.000 personas menos.

El 36,1 por ciento de la población riojana tiene dificultades para llegar a final de mes, un porcentaje que se incrementa por tercer año consecutivo.

Sin las transferencias del Estado, el índice de pobreza en La Rioja llegaría al 38,4 por ciento de la población, es decir a dos de cada cinco residentes en la región.

El informe, presentado hoy con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, señala que se ha producido un ligero descenso, de 0,4 puntos en la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión respecto a 2021.

Esto significa, ha relatado la presidenta de EAPN La Rioja, Silvia Andrés, que han salido de esta situación mil personas; "pero es insuficiente", ha dicho.

Así, es una leve recesión teniendo en cuenta que en 2021 La Rioja vivió su máxima tasa de pobreza (21,3) en todo el histórico de las mediciones AROPE, que se realizan desde 2015.

La disminución es notablemente inferior a la del total nacional, que ha sido de 1,8 puntos porcentuales y supone la menor reducción en el ámbito autonómico en términos relativos (-1,5 por ciento).

Aun así, La Rioja es la séptima región con menos población en riesgo de pobreza y/o exclusión, según el informe AROPE, que se realiza combinando tres indicadores: riesgo de pobreza, privación material y social severa (PMSS) y hogares con baja intensidad de empleo (BITH).

POBREZA SEVERA: GOLPEA A LOS MENORES

El seis por ciento de la población en La Rioja sufre una situación de pobreza severa. Este dato ha ido mejorando en los últimos años, sin embargo, aún se encuentra en índices más altos a la situación previa a la gran recesión económica. Así, en 2008, el 4,5 por ciento de la población riojana estaba en pobreza severa, un punto y medio menos que en 2022.

Esta situación golpea con más fuerza a los menores de edad, donde se encuentra la tasa más elevada por grupos de edad, pese a ser también la que mejora en mayor medida (se sitúa en un 8,4 por ciento, 4,3 puntos menos que en 2021).

Por otro lado, más de 12.000 personas vivían una situación de privación en 2022, 4.000 menos que el año anterior. Esto supone un índice de un 3,9 por ciento de riojanos que padecen estas privaciones. La cifra es mejor que la media nacional (3,8 puntos menos) y sitúa a La Rioja como la segunda comunidad con mejores datos en este indicador.

Las personas que sufren en mayor medida estas privaciones son las de 65 o más años (el 5,2 por ciento), franja de edad que experimenta mayor incremento. Esta situación afecta también al 2,2 de los hogares con menores, un 65 por ciento menos que en 2021.

En cuanto a las carencias de las que adolecen en mayor medida los riojanos destacan el hecho de que no pueden permitirse remplazar mobiliario estropeado (19,9 por ciento), no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (19,6 por ciento) y les resulta imposible irse de vacaciones al menos una semana al año (18,3).

Este indicador revela, además, que el 36,1 por ciento de los riojanos tiene dificultades para llegar a final de mes, un dato que encadena tres años seguidos de incremento, desde 2019, aumentando un 42 por ciento desde entonces.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja se reclama, ante esta situación, un aumento de la oferta de vivienda pública a través de la rehabilitación de vivienda vacía; una reserva del treinta por ciento para vivienda social en las nuevas construcciones; recursos para ayudar a las familias con el objetivo de que su aporte a la vivienda no supere el treinta por ciento de la econimía familiar; y mejorar la calidad del empleo.

En cuanto a las últimas reformas fiscales del Gobierno riojano, el miembro de la junta directiva Juan Antonio Meléndez ha considerado necesario "ver qué resultados dan", dado que "habrá que ver si se recaudan más", dado que es la teoría económica que defiende el Ejecutivo pero "suele ser al contrario".