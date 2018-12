Podemos califica como una "falta de respeto" y de "higiene democrática" la retirada de los Presupuestos

Publicado 20/12/2018 13:17:34 CET

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en La Rioja, Germán Cantabrana, ha calificado hoy como una "falta de respeto" y de "higiene democrática" la retirada de los Presupuestos de 2019 por parte del Gobierno de La Rioja y, por tanto, la consecuente suspensión del pleno de debate de las enmiendas a la totalidad.

Cantabrana ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputada Ana Carmen Sáinz en la que ha reprochado al Gobierno riojano que retirara los presupuestos, al no contar con el apoyo suficiente para aprobarlos en el Parlamento, y, por tanto, se suspendiera el pleno para debatir las enmiendas a la totalidad que habían presentado los tres grupos (PSOE, Ciudadanos y Podemos).

"Algo que nos parece especialmente grave", ha añadido, "es que la oposición se tenga que enterar por la prensa de que se retiraban los presupuestos" y, por tanto, "se suspendía el pleno", mientras había diputados, como el médico Juan Calvo, que había invertido tiempo sacado de su trabajo. Por tanto, ha creído, es un "ninguneo al Parlamento".

Para Cantabrana, el presidente Ceniceros debería estar hoy "debatiendo" y "defendiendo" sus presupuestos ante el Parlamento de La Rioja. Retirarlos y no debatir ha sido, ha completado Sáinz, un "acto de cobardía" que ha considerado "lamentable".

"En vez de debatir se han prorrogado unos presupuestos antisociales" (los del 2018) "con medidas fiscales injustas", ha señalado.

Ha incidido en que, desde Podemos, se rechazaba la Ley de Presupuestos y de Medidas Fiscales propuestas por el Gobierno porque suponían una "bajaba de impuestos a una minoría privilegiada" y, como consecuencia, "dejar de recaudar 78 millones de euros".

"Los servicios públicos no crecen en los árboles, hay que pagarlos con impuestos progresivos; los impuestos no son malos, lo malo es que los paguen siempre los que menos tienen, y lo malo es no tener dinero para pagar personal sanitario o en Nájera se queden sin un coche de policía", ha dicho Cantabrana.

También ha creído que Ciudadanos ha tenido una actitud "poco coherente" porque se trataba de los presupuestos "menos malos" presentados por el Gobierno y otros años sí los han apoyado.