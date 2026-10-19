Podemos-IU aconseja a Escobar que "deje de usar Logroño como si fuera su empresa" y le acusa de mentir

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, en comparecencia de prensa - JPGE-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha aconsejado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que "deje de usar Logroño como si fuera su empresa, como si fuera Logroño Sociedad Limitada y realmente haga todo lo que ha dicho, porque no ha dicho una sola verdad".

"Según le iba escuchando, lo que pensaba está hablando de Logroño, porque daba la sensación de que estaba como en un sueño contando lo que a él le gustaría, lo que debería de ser una ciudad y nada de lo que ha dicho está ocurriendo realmente en Logroño", ha añadido.

Castro ha realizado estas manifestaciones tras finalizar la primera sesión del 'Debate sobre el Estado de la Ciudad', en la que ha intervenido, únicamente, el primer edil municipal, Conrado Escobar.

Ha afirmado que "Logroño está construyéndose y fabricándose artificialmente para la gente que viene de afuera, que viene a visitarnos y que está intentando el alcalde echarnos". "Ha hablado de los hoteles que se están construyendo en la ciudad, nuevos, como si eso hiciera ciudad, como si eso cuidara la ciudad", ha señalado sorprendida.

Para Castro "no hay hay nada de lo que se pueda criticar, porque no hay nada, no se está haciendo absolutamente nada". "Da la sensación de que este debate o esta intervención que ha hecho el alcalde la podría haber hecho igual en 2023 porque solo hace que prometer que va a hacer cosas y dedicarse a hacer nuevamente oposición de la oposición", ha añadido.

La portavoz de Podemos-IU dice que "estamos en 2026 quedan 7 meses para que se acabe la legislatura y parece que está intentando vendernos que la ciudad ha mejorado; y yo pregunto a los logroñeses y logroñesas en qué ha mejorado la ciudad", porque Logroño "la ciudad está más sucia, viene más gente de fuera y la ciudad no se limpia".

Para concluir, Castro ha apuntado que "cuando dice que se cuida a la gente, lo que hace es recortar constantemente el presupuesto de servicios sociales, y de ayuda a domicilio". "No se pueden mentir tan descaradamente sobre qué es lo que está pasando", ha finalizado.