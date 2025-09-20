La poeta riojana, Raquel Villar, participará en la Final del XIV Campeonato Nacional de Poetry Slam España

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La poeta riojana, Raquel Villar, participará este sábado en la Final del XIV Campeonato Nacional de Poetry Slam España, tras haber logrado su clasificación en la semifinal con una puntuación de 8,6 puntos.

La final se celebrará este 20 de septiembre a las 11,45 horas en la Nave Central de la Seu Vella, en Lleida, en un evento organizado por Poetry Slam Lleida y Poetry Slam Spain.

Raquel Villar se enfrentará en el escenario a poetas procedentes de toda España:

Ángelo (Llobregat)

Piteira (Bóveda)

La Jara (València)

Paula González Vila (Poetry Slam Barcelona)

Goyo Silvestre (Poetry Slam Toledo)

Adriana Bertrán (Poetry Slam Santako, Santa Coloma de Gramenet)

Peter Brea (Poetry Slam Carral, A Coruña)

Julsilvers (Poetry Slam Lleida)

Yoel Saldaña Mundín (Altercado Slam, Zaragoza)

Tomeu Ripoll Moyá (Poetry Slam Palma, Palma de Mallorca)

Annët Batlles (Poetry Slam Menorca)

El ganador o ganadora del certamen obtendrá el honor de representar a España en el Campeonato Europeo de Poetry Slam, un evento que reúne a los mejores slammers del continente.

Este campeonato nacional, que cumple su decimocuarta edición, se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes de la poesía oral escénica en nuestro país, ofreciendo un espacio para la creatividad, la palabra y la performance.

El evento será retransmitido en directo por Radio Diferida, tanto en su canal de YouTube como en su página web.