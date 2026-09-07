La Policía alerta de una estafa que ofrece "falsos bonos" para hacerse con las tarjetas de las víctimas

Vehículo de Policía Nacional junto a la estación de autobuses - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado de una estafa que ofrece "falsos bonos" para hacerse con las tarjetas bancarias de las víctimas. En un comunicado, han indicado que ha sido detectada en la estación de autobuses de Logroño, en la que los autores eligen como víctimas a personas que se disponen a comprar sus billetes.

El procedimiento comienza cuando los autores localizan a personas que se disponen a comprar sus billetes y se acercan a ellas ofreciéndoles una alternativa aparentemente más económica. La propuesta resulta suficientemente creíble para que las víctimas acepten.

En el modus operandi utilizado, el vendedor indica que la adquisición de dicha oferta ha de realizarse directamente en alguna de las máquinas expendedoras de billetes de la propia estación. De esta forma, el procedimiento aparenta ser legítimo, al desarrollarse mediante una máquina destinada a la venta de títulos de transporte.

EL OBJETIVO: CONOCER EL PIN Y HACERSE CON LA TARJETA

Sin embargo, el interés de los autores no está realmente en la venta de ningún bono, sino que, mientras que las víctimas realizan la operación siguiendo las indicaciones recibidas, el estafador permanece suficientemente cerca como para observar el número PIN introducido durante el pago. El siguiente paso consiste en hacerse con la tarjeta bancaria original sin que su propietario sea consciente de ello.

Para evitar que la víctima descubra inmediatamente la sustracción, los autores disponen de otra tarjeta de características visuales similares. Así, aprovechando cualquier momento de distracción, sustituyen la tarjeta de la víctima por otra perteneciente a la misma entidad bancaria, cambio que puede pasar inadvertido.

UNA SUSTITUCIÓN QUE RETRASA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE

Esta circunstancia proporciona a los autores un margen de tiempo para utilizar la tarjeta sustraída. Al haber observado previamente el PIN, intentan realizar diferentes operaciones o cargos hasta que el titular detecta movimientos que no reconoce.

Ante ello, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones cuando una persona desconocida se aproxima ofreciendo descuentos, bonos, ayudas o cualquier ventaja económica. Proteger el PIN, mantener siempre la tarjeta bajo control y comprobarla después de cualquier situación extraña, son medidas sencillas que pueden impedir este tipo de fraude.