La Policía Local clausura dos establecimientos de venta de kebab por desarrollar su actividad sin licencia

Archivo - Una persona preparada para comerse un kebab - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local clausuró ayer viernes, 5 de septiembre, dos establecimientos de restauración dedicados a venta de kebab por realizar esta actividad careciendo de licencia.

La actuación de la Policía Local se ha llevado a cabo tras la correspondiente resolución de la Concejalía de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular en la que se ordena a la sociedad propietaria de ambos establecimientos, ubicados en las calles Duques de Nájera y Gran Vía Juan Carlos I, que paralicen de forma inmediata la actividad de restaurante de comida rápida de tipo kebab desarrollada sin la preceptiva licencia municipal.