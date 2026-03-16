La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 60 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas en Logroño

Archivo - Un policía local - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 60 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (42), por consumo de alcohol en la calle (8), por causar molestias o vociferar en la vía pública (5), por ruidos en domicilios (4).

También se interpuso 1 denuncia a un establecimiento de hostelería por mantener elementos de la terraza apilados en la vía fuera de horario.

Además de estas 60 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 10 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

A esto hay que añadir 17 denuncias más en materia de seguridad vial, 10 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal (VMP).