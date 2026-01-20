La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 65 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 65 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (42), por consumo de alcohol en la calle (12), por vociferar y causar molestias en la vía pública (5), por pintadas vandálicas (2), por ejercer actividad sin licencia (1), y por otros actos que producen suciedad o daños (3).

Además de estas 65 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 12 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

Y a ello hay que añadir 23 denuncias más en materia de seguridad vial (15 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).