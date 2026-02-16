La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 73 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Detenido un individuo tras tratar de agredir con un punzón a agentes de la Policía Local de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 73 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (51), por consumo de alcohol en la calle (11), por vociferar y generar molestias en la vía pública (5) y por ruidos en domicilios (6).

Además de estas 73 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 6 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la mitad (3) por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

Las otras 3 fueron por desobediencia a la autoridad, falta de respeto a la autoridad y negativa a identificarse respectivamente.

Y a ello hay que añadir 17 denuncias más en materia de seguridad vial (9 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).