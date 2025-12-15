La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 77 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Policía Local de Logroño, coche patrulla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 77 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (35), por consumo de alcohol en la calle (24), por vociferar y causar molestias en la vía pública (12) y por ruidos en domicilios (4).

También se formularon 2 denuncias a establecimientos hosteleros (1 por realizar la actividad fuera del horario permitido y 1 por ejercer la actividad de hostelería sin licencia). Además de estas 77 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (8 por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes).

Y a ello hay que añadir 15 denuncias más en materia de seguridad vial (14 derivadas de controles de alcoholemia y 1 por dar positivo por consumo de drogas).