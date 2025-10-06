La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 81 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

Ayer se desarrolló un dispositivo de seguridad y control de tráfico por la 'IX Maratón Internacional Ciudad de Logroño', con 56 agentes

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 81 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

El mayor número de las denuncias, 31, fueron por orinar en la vía pública.

El resto corresponden a gritar y causar molestias en la vía pública (17), realizar actos incívicos que producen suciedad (14), consumir alcohol en la calle (9), generar ruido en domicilios (4), causar daños en el espacio público (3), realizar pintadas vandálicas (1) y colocar publicidad sin licencia.

También se formularon 3 denuncias a establecimientos hosteleros por incumplir la ordenanza de terrazas y ejercer la actividad sin licencia municipal.

Además de estas 81 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 11 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes y falta de respeto a la autoridad, principalmente).

Y a ello hay que añadir 10 denuncias más en materia de seguridad vial (5 derivadas de controles de alcoholemia y 5 por conducir bajo los efectos de las drogas).

Los agentes también realizaron cuatro detenciones, de las que 2 fueron por delitos contra la seguridad vial, 1 por tráfico de drogas y 1 por el quebrantamiento de una orden de alejamiento.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE TRÁFICO POR LA MARATÓN

La Policía Local de Logroño llevó a cabo durante la madrugada y la mañana del domingo un dispositivo de seguridad y control del tráfico con motivo de la 'IX Maratón Internacional Ciudad de Logroño'.

Una prueba celebrada entre las 9 y las 14 horas y en la que participaron más de 2.500 corredores en las diferentes modalidades.

Gracias a la participación de 56 agentes, el operativo se realizó con éxito y sin incidencias reseñables.