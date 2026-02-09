La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 87 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 87 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (50), por consumo de alcohol en la calle (11), por vociferar y generar molestias en la vía pública (10), por actos que producen suciedad o daños (7), por ruidos en domicilios (6) y por realizar pintadas vandálicas (1).

En cuanto a la hostelería, se interpusieron 2 denuncias por permitir a la clientela consumir bebidas fuera del establecimiento.

Además de estas 87 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 14 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la mayoría (13) por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

Y a ello hay que añadir 24 denuncias más en materia de seguridad vial (14 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).