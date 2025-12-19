Policía Local de Logroño detecta venta de productos restringidos a menores en 7 establecimientos de venta automática

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Atención a Menores de la Policía Local de Logroño ha detectado en los últimos meses, la existencia de varios establecimientos de venta automática en la ciudad que comercializan productos cuya venta está sujeta a restricciones legales, tanto por la naturaleza de los artículos como por la edad de los potenciales compradores.

La actuación policial se inició, entre otros motivos, a raíz del requerimiento realizado por la dirección de un centro educativo de nuestra ciudad, ante la problemática generada por la existencia de un establecimiento de vending ubicado frente al mismo, que facilitaba el acceso de menores a productos no permitidos para su edad.

Las intervenciones llevadas a cabo han puesto de manifiesto la venta, a través de máquinas expendedoras de acceso libre y permanente, de productos relacionados con el consumo de tabaco y asimilados, como cigarrillos electrónicos, papel de liar, filtros o grinders, así como de artículos que podrían encuadrarse en el ámbito del cannabis, cáñamo o cannabinoides.

En estos establecimientos no se han constatado mecanismos efectivos de control de edad ni advertencias suficientes sobre las limitaciones legales existentes.

Como consecuencia de estas actuaciones, la Policía Local de Logroño ha incoado siete expedientes sancionadores por infracciones en materia de drogodependencias y otras adicciones, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se recuerda la obligación de cumplir la normativa vigente y se reafirma el compromiso de velar por la protección de los menores y la prevención del consumo de sustancias adictivas, intensificando las labores de vigilancia y control en este ámbito.