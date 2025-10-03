La Policía Local de Logroño detiene a un menor en un ciclomotor por conducción temeraria tras una peligrosa persecución

Archivo - Policía Local de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño ha detenido en la tarde de ayer, jueves 2 de octubre, a un menor de 16 años que se dio a la fuga a bordo de un ciclomotor al advertir la presencia policial, según ha informado esta mañana el Ayuntamiento de la ciudad.

Durante la huida, el joven atravesó parques, circuló en sentido contrario por varias calles y puso en grave riesgo a numerosos viandantes, entre ellos familias con niños pequeños.

La persecución se prolongó hasta la calle Doce Ligero, a la altura de Escuelas Pías, donde finalmente fue interceptado por varias patrullas.

El ciclomotor presentaba modificaciones ilegales y se instruyen diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

El menor fue trasladado a dependencias policiales, donde se dio el correspondiente aviso a sus familiares y a un abogado, y el caso se está instruyendo por parte de la Unidad de Atestados.